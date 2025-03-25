租賃全面實登有四大困難？專家怒：內政部在騙外行

不少人呼籲租屋市場全面實價登錄，但內政部長劉世芳指出四大困難點，包括房東會將租約縮短、房東刻意隱瞞會影響資訊準確性、登錄不實導致資訊失真、實登會導致房東出租意願影響供給等。

不過房市趨勢專家李同榮表示，交易市場全面實登就能，租賃市場全面實登為何不能？內政部根本在騙外行。

李同榮指出，眾所皆知房市交易市場實價登錄自2012至今已實施12年之久，不但詳細門牌全都揭露，對於面積、價格、車位、公設、特殊交易、等細項都有詳細記載，對促進交易速度與健全交易制度有極大貢獻。

但在立法當初，也是經過業者、屋主強烈反對，反對者所編的的理由不外乎刻意隱瞞。登記不實、影響交易意願與供給，這些理由剛好與內政部提出租賃全面實登的四大困難完全不謀而合。

不同的是內政部不針對租賃全面實登的好處著想，卻搖身變成站在業者、屋主、投資客、房東的立場去反對，有困難就不做，那我們要政府為我們做什麼？

李同榮表示，內政部指房東因擔心租金資訊公開導致未來租金談判受限，可能會傾向縮短租賃期限，使租客面臨租約不穩定的風險情事，但「這是那門子邏輯」？

他表示，租約穩定是房東房客共同期盼，房租能不能轉嫁，是市場供需問題，也是政策問題，縮短租約不見得對房東有利，房客每年都換，光空置期就損失房東一成以上的租金收入，誰會想縮短租約？

其次，內政部表示，因租金查核困難，目前部分租賃交易以現金支付，或因房東未依法申報租金收入，導致租金資訊可能與實際狀況有所落差，影響數據的準確性。

對此，李同榮直言，那交易市場實登不就要廢了？不申報與登錄不實是有法可管的。依平均地權條例及不動產經紀業管理條例之規定，未依限申報登錄資訊、申報登錄價格或交易面積資訊不實，得處三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰。經處罰二次仍未改正者，按次處新臺幣三十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

另外，內政部提出，若房東與租客私下協議，以不同於實際租金的數據進行登錄，可能造成租金資訊失真，影響市場參考價值。

李同榮表示，如前面說的，登錄不實是有平均地權條例與不動產經紀業管理條例可處罰款，除此之外，若蓄意登錄不實的房東與房客還會有涉及到 《刑法》第210條「偽造文書罪」、第215條「業務上登載不實罪」、第214條「使公務員登載不實罪」、甚至第339-4條「加重詐欺罪」等，最高可處7年以下有期徒刑。這樣的有法可管，還會擔心市場資訊會有失真風險？

至於內政部提市場衝擊與房東出租意願降低：若實價登錄導致房東擔心租金收入被稅務機關追查，可能提高不願意對外公開交易的情況，甚至減少房屋出租供給，進而影響市場運作一事，李同榮質疑：房東會因實登而怕被稅務機關追查，就會冒被重罰而不實登？甚至不出租跟自己收入過不去？那交易市場不就一堆人因怕實登而不賣房子？真正問題出在供需，怕供需失衡就應廣建社宅擴大供給，才是治本之道。

李同榮指出，內政部長劉世芳所提租賃全面實登四大困難，根本就是騙外行，建議主管機關應勤做功課多聽建言，就算有困難也應設法排除，否則，租賃市場資訊不透明導致租賃黑市橫行，對多房房東減免囤房稅等於間接鼓勵囤房，租賃政策之敗壞也到極點。