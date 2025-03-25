中國大陸若開戰台灣水電糧食能撐多久？郭智輝這麼說

美國《華爾街日報》日前報導，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，媒體關心若中國大陸真的開戰、封鎖台灣，台灣的水、電、糧食能撐多久？經濟部長郭智輝25日表示，我們都有因應，撐多久？不方便回答。

經濟部長郭智輝今陪同行政院卓院長出席立法院提出「施政方針及施政報告繼續質詢」，會前接受媒體聯訪，做以上表示。

此外，媒體還關心，若台美展開天然氣投資合作後，電價有可能調降嗎？對此，郭智輝表示，這個我們在上個禮拜就已經公告發布了，這個是我們台美在明年合作的一個起步，將朝好的方向發展。

郭智輝還提及，基本上我們會考慮多元能源，讓電價具有競爭力，任何一種能源都是我們考慮的部分。

至於針對美國在台協會處長谷立言（Raymond F. Greene）再次表示，美國可為台灣提供包括核能在內的可靠能源一事，郭智輝今也說，對於所有新的能源科技我們都歡迎進行討論，不排斥任何一種能源科技，我們都會考量。