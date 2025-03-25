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不妙！展望第2季景氣 資方樂觀度九季新低、勞方五季最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

川普2.0掀起的關稅貿易戰衝擊就業市場！根據yes123求職網25日發布的最新調查顯示，展望第2季景氣，資方樂觀度九季新低，勞方也探五季最低點。

根據yes123求職網調查發現，與今年第1季相比，展望第2季景氣，企業樂觀度出現下修。即使還有50.2%持平看待，樂觀的比例為32.5%，悲觀的占17.3%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+15.2%，去年同期為+22.3%，上一季「淨樂觀比例」是+27.7%，代表資方對前景看法轉趨保守，也讓「樂觀度」創下九季以來新低。

相形之下，對於蛇年第2季景氣，上班族依舊小心面對。持平看待的有60.2%，樂觀的占22.2%，悲觀看待的有17.6%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+4.6%，龍年同期為+5.9%，前季則是+9.1%，使得「樂觀度」也回落到五季以來最低點。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，全球地緣政治衝突恐將導致關稅提高，使得資方對今年第2季的景氣，無法過度樂觀看待。特別像是「外銷導向」廠商，逐漸憂心未來接單可能受貿易戰影響；所幸對於內需導向公司來說，預估目前「消費力道」尚未轉弱，也就是從4月初清明連假，維持到5月下旬的端午連假。

另一方面楊宗斌認為，由於正面臨通膨吃掉薪資調幅的困境，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；特別若處於「物價漲、薪水卻不漲」的職場環境，恐怕難有過度樂觀的預期心理。

上述「蛇年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2025年3月6日到3月19日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,322份，信心水準為95%，誤差值為正負2.7%。至於企業有效問卷共1,086份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

景氣 求職 貿易戰

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