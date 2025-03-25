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主計長：電價若漲 CPI破2%警戒線

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國啟動關稅戰和電價可能調漲，外界關切是否推升今年消費者物價指數（ＣＰＩ）？主計長陳淑姿表示，如果漲電價，主計總處會上修今年ＣＰＩ年增率；今年薪資成長能否超過通膨率，陳淑姿則說「有信心」。

立法院財政委員會昨邀主計總處、審計部業務報告。立委李彥秀質詢指出，台灣通膨率已連三年超過百分之二，人民對通膨感受明顯，目前還有關稅、匯率的未知數，主計總處二月預估今年ＣＰＩ年增率百分之一點九四，是否計入關稅因素及電價漲幅？

陳淑姿說，當時預測值沒有考慮相關因素。立委追問如果漲電價，是否會上修ＣＰＩ？是否會超過百分之二通膨警戒線？陳淑姿表示會上修，如果考量電價等其他變數「會破二」。

立委林思銘等人質疑，主計總處下修今年經濟成長率至百分之三點一四，並指是總預算被刪削弱經濟成長動能，但政府預算規模比去年多，為何預算規模總數增加，反而影響經濟？

陳淑姿說，主要原因有二，首先是去年經濟成長率從百分之四點二六上修到百分之四點五九，基期墊高後，下修今年經濟成長率；其次，預算增加的部分是補助健保等支出，但被刪減的預算是業務費，有些機關甚至業務費變零，執行有困難，也會影響公共建設及政府資本支出，影響幅度約○點一五個百分點。

陳淑姿 電價

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