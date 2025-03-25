藍黨團：針對民生用電 百業必齊漲

經濟部電價審議委員會可能本周決定調漲電價。國民黨立法院黨團昨批評，過去撥補台電三千億元，四年來還是五度漲電價，現針對民生用電下手，勢必百業齊漲。中廣前董事長趙少康也說，這就是票投民進黨，全民付出的代價。

民進黨團幹事長吳思瑤反嗆，國民黨團把增資和撥補混淆，指鹿為馬帶風向；正因藍白惡刪預算，電價審議委員會只好嚴肅思考漲電價，這結果藍白必須承擔最大責任。

國民黨團書記長王鴻薇質疑，賴政府若針對民生用電下手，勢必百業齊漲，呼籲政府別一味只想調漲電價，要所有納稅人填補台電虧損，卻從不思考要如何調整錯誤的能源政策，國民黨團不能再讓人民忍受剝兩次皮。

國民黨立委黃健豪指出，賴政府一直對外宣稱立法院不同意撥補一千億元給台電，所以要漲電價，但過去多次撥補，總計高達三千億元，結果四年調漲五次電價，電價漲幅近五成，台電虧損核心問題在於成本過高；近日本土知名炸雞店漲價近乎翻倍，這不只因人事，關鍵還是不斷漲電價。

趙少康批評，撥補台電多次卻也漲價多次，根本問題是發電成本太高，民進黨當家執政一點成本概念都沒有，只會慷人民之慨，補貼台電成無底洞；錯誤的政策比貪汙更可怕，不算光電弊案，光是廢核，民進黨每年多費一、兩千億元。

工商協進會理事長吳東亮昨天則表示，工商業界都希望台灣能有充裕、穩定、多元且價格穩定的供電環境，呼籲朝野對於台電預算、電價調漲議題應盡快尋求共識。他說，如果核電能有機會能往前跨一步，相信電費成本、供給及安定將能讓大家更安心。