新聞眼／話術情勒卸責 就是不認錯

四月底電價漲不漲，經濟部長郭智輝對此言必稱由電價審議會決定，連綠委做球給他，問到能否撥補換凍漲，郭仍不鬆口。事實上，電價調整實務運作上仍是政府說了算，審議會僅扮演幫政府背書的作用，如同總預算遭凍刪被綠營當作大罷免的政治操作工具，台電撥補預算落空也淪為政府調漲電價的情勒話術，而政府何時能正視錯誤能源政策引發的後遺症，才是唯一解方。

雖然經濟部與台電多次表示，電價調整幅度將由電價審議委員會決定，經濟部與台電只是執行單位，但在委員會開會前，卻已有幾種漲價版本先流傳，測試風向的意圖十分明顯，也等於先把壓力丟到審議委員會頭上。

雖然傳出的平均漲百分之六、民生與工業用電全面調漲、小用戶也要漲等版本無一定案，郭智輝甚至表示，在他主持的會議中沒有討論百分之六，但明眼人皆知，會有這些版本都是台電計算過後要弭平虧損，甚至要有合理盈餘的漲幅，台電先喊價，等委員會討論還價。

身為審議委員之一的商總理事長許舒博就表示，這樣做對委員相當不公平。而若漲價引起民怨，審議委員會也就只能默默背鍋。

翻開電價審議會的名單，分為政府代表、工商團體和學者專家三類，人數分別為八人、三人、六人，雖然電價調整方案須經由審議會討論，但根據以往經驗，政府的意志多半能左右審議結果，甚至上次會議還出現審議結果出爐後還能因為不同團體抗議「調校」的情況，無視審議會的決議。

政府官員多次宣示，電價審議委員會就是要讓電價調整避免民粹、回歸專業，但依照規定做出的調漲方案，還能根據行業別將調整方向完全扭轉，政府又何來尊重專業、避免民粹，說到底，一切就只看政府要不要做，審議會淪為橡皮圖章。