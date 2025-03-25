美對等關稅限縮 我半導體暫逃過

美國總統川普預定四月二日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準，會限縮至主要貿易夥伴國，但尚不會對汽車和晶片等特定產業開鍘。而外傳被列入美國政府所謂「骯髒十五國」的台灣，可暫時倖免於半導體關稅。

彭博資訊、道瓊社等外媒報導，川普原本多次表示，在四月二日美國「解放日」當天，將對汽車、藥品和半導體等產業加徵關稅。不過，川普政府官員透露，針對特定產業的關稅目前不太可能在當天宣布，這代表台灣半導體產業或許可暫時逃過一劫。

另一個消息來源則透露，預計被鎖定的對象和美國貿易代表署上月在聯邦公報公告提到的國家相近。當時公告徵求各界針對和美國存在貿易失衡的國家提出意見，包括Ｇ20成員國，如澳洲、巴西、加拿大、中國大陸、歐盟、印度、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯，以及越南等國。

不過，根據其他了解相關規畫的人士說法，對等關稅稅率可能有高低之分。美國財長貝森特上周提到「骯髒十五國」，這些所謂占美國大部分對外貿易的國家，將面臨較高關稅，甚至可能會提高到數十年未見之高水準。

另外，美國官員代表團預定廿五日造訪印度，展開為期五天的新一輪貿易協商。川普上周點名印度，將如期被課對等關稅。彭博資訊報導，印度政府將趁機尋求豁免。美印雙方預料將討論雙邊貿易協議的框架，之後再正式協商。

道瓊社報導，加拿大和墨西哥官員表示，他們已被告知，在四月二日前不可能得到對等關稅的豁免，雖然他們仍希望之後川普願意透過協商方式降低稅率。

曾與白宮討論過產業關稅的產業主管，對能否取得豁免則更悲觀，有一人說就算有例外，那也是少之又少。

據悉，川普上周於白宮舉行的一場會議告訴石油企業主管，他並不想要對關稅給予豁免，但還是會考慮偶一為之。

當時一名與會者問到鋼鋁關稅的豁免，川普並未承諾會開此方便之門。美國貿易代表葛里爾與石油業者談話時，表示對給予豁免興趣缺缺，因為他覺得在川普第一任期時給太多豁免。商務部長盧特尼克也告訴這些油企主管，他不預期會發出豁免。