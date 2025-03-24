雲豹能源：賣台電營收僅占1.79% 與台電鉅額虧損無關

隨著台灣能源轉型與綠電需求日益受到關注，雲豹能源（6869）今（24）日表示，2024年雲豹能源集團賣給台電的再生能源光電金額僅6794萬元，占全年營收的1.79%；且94%的售電收入皆來自民間企業，期盼外界正視其業務實況，避免以訛傳訛。

雲豹能源表示，旗下售電業子公司「天能綠電」合作企業涵蓋科技產業，以再生能源憑證中心公開資料為例，天能綠電已售電予國際記憶體大廠美光、全球半導體測試大廠日月光投控、京元電子、矽格、台星科與欣銓、以及電動機車廠GOGORO等知名企業，積極支持台灣出口產業進軍國際供應鏈所需的綠電需求。

根據統計，2024年天能綠電與企業簽訂購售電合約（CPPA）累計達160億度，年成長12倍，國內光電憑證銷售市占率達29.22%，穩居售電業龍頭地位。隨著全球淨零碳排趨勢、RE100倡議，以及國際雲端服務大廠來台投資加持，雲豹能源預期綠電業務將迎來顯著成長。

天能綠電總經理唐亞聖表示，2024年台灣再生能源發電占比僅 11.6%，距離2050年淨零碳排目標下的70% 占比仍有極大成長空間。尤其隨著台灣逐步成為全球AI資料中心供應鏈核心，綠電需求將大幅攀升。他進一步指出，能在競爭激烈的綠電市場中勝出的售電業者，關鍵在於能否提供足夠的綠電規模，並確保穩定的履約能力。雲豹能源集團憑藉「發電、售電一條龍」的多元媒合服務模式，正積極填補市場需求端的綠電缺口。

目前，雲豹能源持續與多家企業洽談綠電購售合作，今年轉供度數目標較前一年度成長逾80%，將展現強勁成長動能。雲豹能源強調，長期致力於潔淨能源發展，售電業務以民間企業為主，台電承購的綠電占比遠低於外界想像。未來，雲豹能源將繼續深耕綠電產業，推動台灣能源轉型，助力實現2050年淨零排放目標，為台灣永續發展貢獻力量。