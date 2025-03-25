工商協進會吳東亮呼籲 核電跨一步供電更安心

電價審議會即將召開，4月電價是否調漲成全民關注議題。工商協進會理事長吳東亮昨（24）日表示，工商業界都希望台灣能有充裕、穩定、多元且價格穩定的供電環境，呼籲朝野對於台電預算、電價調漲議題應儘快尋求共識。

他也提出，若核電有機會往前跨一步，相信電費成本、供給及安定將能讓大家更安心。

工商協進會昨日舉辦公亮講座，吳東亮致詞表示，台灣在半導體、電子製造等領域位居全球領先地位，在掌握 AI商機同時也須正視AI所帶來的挑戰。AI發展需龐大電力支持，台灣應思考如何確保足夠、多元、穩定、價格合理的能源供應環境，以利維持供應鏈競爭優勢， 實現人工智慧島目標。

吳東亮會前受訪指出，電價調漲是一個很困難的問題，談電價應從整體環境來看，工商企業界都希望台灣能有充裕穩定、多元且價格穩定的供電環境。這不僅有助於民生穩定，也能讓企業能安定成長。近幾年因成本關係，電價漲很快，另一方面台電本身面臨虧損，站在經營公司立場，若沒有政府支持，台電早就倒閉。

吳東亮表示，最近立法院討論台電增加預算提供補貼的議題，造成電價上漲的風險增加，他比較台灣的工業用電價格目前是與南韓相當，民生用電則較為便宜，但若是調漲民生用電價格，將影響民眾生活，因此絕對是兩難問題，呼籲朝野仍要達成共識，一起往前走。