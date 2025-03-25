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電價審議會即將登場 經長喊話盼撥補台電過關

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部長郭智輝。 記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝。 記者潘俊宏／攝影

電價審議會即將登場，經濟部長郭智輝昨（24）日再向立法院喊話，希望爭取撥補台電1,000億元預算能夠通過，緩解台電財務壓力，至於電價調漲與否、漲幅等，郭智輝昨未鬆口，強調由電價審議會決定。

立院經濟委員會昨日審查《電業法》修法，照政院版本初審通過，修法重點包含台電不分家、開放再生能源售電業同業彼此交易等。

立委質詢聚焦電價調漲，外傳此次電價將全面調漲，平均漲幅6%，並有三劇本走向，包含漲足6％、考量通膨壓低漲幅、待撥補明朗後再決定，但郭智輝昨日並未鬆口，僅表示「我主持的會議沒有6%的討論。」

郭智輝表示，對於撥補台電預算遭否決感到難過，爭取撥補是希望台電舉債缺口可以下降，過去撥補台電約3,000多億，但事實上台電凍漲金額是6,000億元。

經濟部昨日表示，目前已召開四場工作小組會議，針對台電財務詳盡討論，電價審議會將考量電價成本對民生影響，審慎評估。

台電 經濟部 電價

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