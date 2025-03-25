電價調漲 主計總處預估今年CPI將超過2%

電價、水價蠢蠢欲動，主計總處主計長陳淑姿昨（24）日表示，先前預估今年消費者物價指數（CPI）漲幅1.94％，尚未考慮水電調整，若電價調漲，主計總處將上修CPI預測，「可能會超過2％」。今年薪資成長能否追上通膨？她表示「有信心」。

立法院財政委員會昨日邀請陳淑姿業務報告並備詢，許多立委在會中關切，電價審議委員會召開在即，對於今年物價有多大影響？先前主計總處已上修今年CPI年增率至1.94％，立委關注是否已將電價調整因素納入評估？陳淑姿表示，前次預測尚未考量水、電價調漲，若電價調整的話，會上修CPI預測，可能會超過2%。

國民黨立委李彥秀質詢指出，根據主計總處統計，台灣CPI年增率自2022年起已連三年超過2％警戒線，民眾對通膨感受相當深刻，主計總處是否有將美國關稅影響及水價、電價可能上漲等因素納入評估？如果沒有，那是否有預估水電漲價後通膨會上漲多少。

對此陳淑姿表示，電價尚未決定要漲，台電漲價部分尚未納入先前CPI評估，假設電費有所調整，今年CPI應該會上修，不過電價是否調整仍待電價審議委員會定案。

隨後，國民黨立委葉元之質詢也關注今年通膨變化，陳淑姿明確回應，假設台電確定要調整電價，CPI年增率可能會超過2%。

另外李彥秀關注，今年通膨情勢加溫，經濟成長率仍有諸多未知數，今年勞工經常性薪資還可能戰勝通膨嗎？陳淑姿表示「有信心」，今年仍能維持正成長。

此外行政院今日將召開穩定物價小組會議，關鍵原物料稅負減徵措施原本實施至3月底，國民黨立委林德福關注，此次減徵措施退場機率大不大？

陳淑姿表示，並未參與穩定物價小組會議，但評估應會維持關鍵原物料稅負減徵措施，持續檢討現況，目前國際情勢尚未明朗，物價指標當中房租、外食等費用偏高，但其他項目穩定，國際油價也算在低檔。



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