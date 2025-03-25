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傳對等關稅範圍縮小…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

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川普展現彈性 台灣將閃過晶片關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普預定4月2日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準。路透
美國總統川普預定4月2日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準。路透

美國總統川普預定4月2日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準，會限縮至主要貿易夥伴國，但尚不會對汽車和晶片等特定產業開鍘。而被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅。

美股三大指數24日早盤全面上攻，道瓊勁漲逾500點，那斯達克綜合指數漲幅逼近2%，特斯拉更暴漲約10%，主要因外媒報導，預定4月2日上路的對等關稅措施可能限縮範圍，且將特定產業排除在外，有望避免貿易戰全面爆發。

綜合彭博資訊和道瓊社報導，川普原本多次表示，在他所謂4月2日美國「解放日」當天，將對汽車、藥品和半導體等產業加徵關稅。不過，川普政府官員透露，針對特定產業的關稅目前不太可能在當天宣布，這代表台灣半導體產業或許可暫時逃過一劫。

另一個消息來源則透露，預計被鎖定的對象和美國貿易代表上月在「聯邦公報」（Federal Register）公告中所提到的國家相近。當時公告徵求各界針對和美國存在貿易失衡的國家提出意見，包含G20成員國，如澳洲、巴西、加拿大、中國大陸、歐盟、印度、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯，以及越南等國。

另，美國財長貝森特上周提到「骯髒15國」，這些所謂占美國大部分對外貿易的國家，將面臨較高關稅，甚至可能會提高到數十年未見之高水準。

另外，美國官員代表團預定25日造訪印度，展開為期五天的新一輪貿易協商。印度上周曾直接被川普點名，將如期被課對等關稅。

彭博資訊報導，印度政府將趁機尋求豁免。美印雙方預料將討論雙邊貿易協議的框架，之後再正式協商。

根據道瓊社報導，加拿大和墨西哥官員表示，他們已被告知，在4月2日前不可能得到對等關稅的豁免，雖然他們仍希望之後川普願意透過協商方式降低稅率。曾與白宮討論過產業關稅的產業主管，對能否取得豁免則更悲觀，有一人說就算有例外，那也是少之又少。

據悉川普在上周於白宮舉行的一場會議中告訴石油企業主管，他並不想要對關稅給予豁免，但還是會考慮偶一為之。

川普 美國 關稅

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