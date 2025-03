深化永續合作 聯合再生能源迎聖克里斯多福與尼維斯聯邦外長訪團

全方位能源解決方案領導品牌聯合再生(3576),日前接待由來自加勒比海區域的台灣邦交國聖克里斯多福與尼維斯聯邦(Federation of Saint Christopher and Nevis,下稱克國)外交部長道格拉斯(Rt. Hon. Dr. Denzil Douglas)帶領之訪問團,至有著最新太陽能模組與電池 TOPCon 製程之聯合再生台南廠區參觀。聯合再生能源藉此交流機會,讓訪團深刻體驗聯合再生能源「台灣製造」(Made In Taiwan)之品質與創新的堅持,期待共同推動永續能源的未來發展。

道格拉斯表示,「克國與台灣同屬島國,而土地面積卻更小,能源需依靠高成本之進口燃料,因此近年全國上下開始推動永續島嶼國家議程(Sustainable Island State Agenda (SISA)),其中更盼能以綠色能源轉型來降低對化石燃料的需求。」訪團成員、克國電力公司能源轉換小組經理凱利(Jonathan Kelly)也補充:「聯合再生能源製造的太陽能模組外銷世界各國、量能屢居全台之冠,能因應各國不同地貌、天氣和環境,有充裕的海外案場設置經驗,更於北美洲有分公司,是吸引訪團此次前來參訪的一大主因。」

聯合再生董事長洪傳獻表示,克國自然環境條件與台灣雷同,需面臨颶風與模組設置鄰近沿海的情況。聯合再生能源製造的 TOPCon 太陽能模組使用耐鹽模組以防止海岸邊鹽害腐蝕,率先通過工業技術研究院「最嚴苛」的酸性鹽霧加速老化測試等級 8 ,也獲得風洞測試17級認證。同時,聯合再生能源先進的數位化儲能管理系統,也能使電能轉化應用更加多元,相信能讓訪團汲取到豐碩的訊息帶回參考。