影／已撥補台電3000億還漲電價？綠斥藍：指鹿為馬帶風向
經濟部電價審議委員會可能將在本周決定調漲電價，引發關注。國民黨立院黨團提出質疑，過去2年多已撥補3000億元給台電，為什麼還要調漲電價？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反批國民黨指鹿為馬，把增資2500億加500億的實質撥補說在一起，帶風向說國家已經撥補3000億。吳思瑤呼籲國民黨要講事實，不要一再造謠，用不符合真實的訊息來混淆視聽。
吳思瑤也喊話國民黨，不要每天只會政治口水，藍白先前刪除台電1000億元的撥補預算，另外還有1000億元的追加預算尚未審查，才讓電價審議委員會不得不嚴肅思考及面對電價調整；如果漲電價，藍白要承擔最大的責任。而且台電不是民進黨的，是國家的，也希望藍白捐棄意識形態跟政黨利益，趕快審查追加預算。
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