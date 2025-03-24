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矽光子加軍工IET雙劍合璧受矚目

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

波音搶下美國新一代戰機訂單，純美系、全球CPO（矽光子共同封裝光學）隱形關鍵供應商IET-KY（4971），同時也是美系戰機F-35的重要零部件供應商，因此特別受到矚目。

另外，金屬機構件暨機殼廠jpp-KY（5284）也是波音供應鏈廠家之一，可望同步搶食軍工商機，凡此近期都受到關注。

美國總統川普高喊美國製造，也讓生產基地與總部位於美國、身為美系AI與軍工高階磊晶技術廠家的英特磊IET，成為市場焦點。

英特磊大客戶包括光通訊大廠Coherent、Lumentum等廠家，Coherent、Lumentum被輝達（NVIDIA）點名是CPO關鍵夥伴，而IET受惠於上述兩大客戶訂單開始快速增加，IET被視為另一個「隱藏版的矽光子廠家」，甚至是隱形冠軍。

值得注意的是，輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會端出矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，CPO躍居本屆GTC最大亮點。根據輝達揭露的訊息，其CPO夥伴當中，Lumentum、Coherent是國際上的主力大廠。

此外，英特磊也將與美國軍工巨擘雷神進一步合作，也讓英特磊躋身軍工概念股，而具備相關題材護體。

特別的是，金屬機構件暨機殼廠jpp經寶精密為台灣少數同時打入波音、空中巴士，且具有認證的航太機構件供應商，產品廣泛應用於伺服器、電信資料中心、航太、能源、醫療、交通、食品工業等領域。

jpp今年2月營收2.71億元，創單月新高，因應客戶訂單需求，公司已於泰國投資新廠，擴建全新的自動噴烤漆廠，預期將可拓展兩倍的噴漆產能，服務更多機櫃類客戶，並擴大市占率，有望為長期營運注入新動能。

波音 美國 輝達

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