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大陸擬建金門供水第二通道 水利署：尚無需求

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關近日香港大公報報導「福建擬建金門供水第二通道，形成雙水源供水體系統」一事，經濟部水利署24回應表示，政府長期推動金門水資源建設，照顧離島居民用水，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，目前並無興建供水第二通道需求，僅是中國大陸單方面提出構想。

經濟部水利署強調，任一自大陸引水變更，均須依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規定辦理。

經濟部水利署指出，政府長期投入金門地區水資源建設，水利署依行政院核定「離島地區供水改善計畫」，自2006年至2024年總計投入22.58億元，辦理包括已完成金門海水淡化廠、大小金門連通管、水庫浚渫、地下水保育、及淨水場與供水管網改善等工作，目前金門地區公共用水需求量每日2.5萬噸，除由大陸引水每日2.1萬噸（設計最大量每日3.4萬噸），其他尚有海淡水、湖庫水、地下水，備援水源相當充足，自有水源達75%以上，可確保金門地區用水安全，另離島地區供水改善計畫第三期計畫，水利署已陳報行政院審議中，預計持續投入6.25億元加強金門地區供水改善及地下水保育，照顧離島居民用水。

經濟部水利署還提到，金門自大陸引水是於2014年核定推動，總經費9.65億，中央投入8.21億，於2018年8月起由金門縣自來水廠與大陸福建省供水公司簽訂購（供）水商業契約，開始向中國大陸買水，為金門地區多元水源一環，設計最大量每日3.4萬噸，目前尚無中國大陸所建議增建供水第二通道需求。

水利署 金門

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