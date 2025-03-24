川普催動全球軍工業 漢翔：如有機會不會缺席
波音取得美國新世代戰機開發權成為最大贏家，市場看好台灣波音的航太供應鏈有機會大舉伴飛。台灣航太龍頭漢翔（2634）則強調，「只要有機會，漢翔絕對不會缺席，也會帶領供應鏈夥伴一起搶食商機」。
漢翔總經理馬萬鈞表示，美國強攻新世代戰機，波音取得開發權，帶動航太產業的軍工商機，儘管目前仍在消息面，但只要有機會，漢翔絕對不會缺席，將把握參展或到美國參觀展覽的機會，爭取加入新世代戰機供應鏈的機會。
台灣是波音的重要供應鏈夥伴，包括漢翔、榮剛（5009）、晟田（4541）、千附精密（6829）等。而漢翔不但是台灣的航太與軍工龍頭大廠，更是台灣少數直接為波音供應零件的國際級廠商，未來在帶領供應鏈夥伴搶食軍工商機，可望發揮領頭羊的角色。
關鍵零部件精密加工大廠千附精密，近幾年在國防、航太零組件等精密組部件整合加工製造服務著墨甚深，受惠高毛利的航太零組件需求躍升，去年營運表現亮眼，今年國防訂單能見度持續明朗，成長力道有望加大。
對此，時碩（4566）也表示，集團近幾年積極推動多元布局，航太應用業務方面，在併入天陽航太之後，從發動機零件、鑄件，拓展到表面處理與感測器等，也可望爭取更多新商機。
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