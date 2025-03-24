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批四年五度漲電價！國民黨團：撥補台電3000億元無效

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
外界預估，這一波電價漲價中，民生用電在內，平均調漲幅度至少百分之六以上；國民黨團今開「四年五度漲電價！撥補三千億無效！」記者會。圖／國民黨立法院黨團提供
外界預估，這一波電價漲價中，民生用電在內，平均調漲幅度至少百分之六以上；國民黨團今開「四年五度漲電價！撥補三千億無效！」記者會。圖／國民黨立法院黨團提供

經濟部電價審議委員會可能將在本周決定調漲電價，引發關注。國民黨立法院黨團批評，民進黨政府承諾不漲電價跳票，現在更對民生用電下手，勢必帶動萬物皆漲，這其中關鍵還是在能源政策，否則怎麼撥補也沒用，像過去撥補台電三千億元，四年來還是五度漲電價。

外界預估，這一波電價漲價中，民生用電在內，平均調漲幅度至少百分之六以上；國民黨團今開「四年五度漲電價！撥補三千億無效！」記者會，批評政府早已撥補台電三千億元，卻四年調漲五次電價，電價漲幅近五成，人民不當提款機，國民黨團不能再讓人民忍受剝兩次皮。

國民黨團書記長王鴻薇表示，民進黨非核家園不缺電、不漲電價承諾跳票，賴政府若針對民生用電下手，勢必百業齊漲；呼籲政府別一味只想用調漲電價，要所有納稅人填補台電虧損，卻從不思考要如何調整錯誤的能源政策，也有網友問，多漲的電價，是否用民進黨官員和民代薪水來補，還獲民進黨立委吳秉叡贊成，那未來漲電價應由民進黨幫忙付電費。

藍委黃健豪表示，賴政府一直對外宣稱，因立法院不同意撥補一千億元給台電彌補虧損，所以要漲電價，但過去多次撥補，電價仍持續上漲，台電虧損核心問題在於成本過高；近日又有本土知名炸雞店宣布調漲價格，近乎翻倍，這些店家不僅因人事成本，關鍵還是電價不斷上漲。

立委楊瓊瓔指出，民眾要面對的不僅是電費單上增加幾百元，更是高漲的物價會持續攀升，政府知道現在物價漲得有多快嗎？政府不踩煞車，還在亂踩油門？而工業電價近年經多次調漲，平均單價已達4.29元，政府再漲只會讓企業產業更緊繃，無法理解政府決策思維。

藍委張嘉郡表示，政府現在連最基本120度家庭用電也不放過，民生用電漲價將影響1450萬戶，強烈建議民進黨政府，331度以下民生用電停漲，請苦民所苦，盡速修正能源政策，不要老拿韓國電價來說嘴，若真要比較，韓國現在還維持三成以上的核能，為何民進黨不學習？

立法院國民黨團今天舉行記者會，書記長王鴻薇（右）及立委黃健豪（左）出席表示，先後撥補台電三千億仍然漲電價，希望能夠核能延役搶救電價。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團今天舉行記者會，書記長王鴻薇（右）及立委黃健豪（左）出席表示，先後撥補台電三千億仍然漲電價，希望能夠核能延役搶救電價。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團昨天舉行記者會，書記長王鴻薇（左）及立委黃健豪（右）出席表示，先後撥補台電三千億仍然漲電價，希望能夠核能延役搶救電價。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團昨天舉行記者會，書記長王鴻薇（左）及立委黃健豪（右）出席表示，先後撥補台電三千億仍然漲電價，希望能夠核能延役搶救電價。記者潘俊宏／攝影
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民進黨 調漲 電價

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