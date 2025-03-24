影／電價擬漲…國民黨團：現行結構如無底洞 撥補仍會漲

電價審議小組周五將召開，外界預估平均電價漲幅約6％。國民黨團今天(24日)召開記者會，黨團書記長王鴻薇指出，過去民進黨政府從前總統蔡英文開始，很多政治人物都告訴大家，在非核家園的政策中，不會缺電、不會調漲電價，但是這些承諾、支票都一一跳票。王鴻薇說，電價一旦調漲、百業齊漲，對老百姓而言，是難以承受之重。所以要再度譴責政府，一昧調漲電價，或者要納稅人撥補台電的虧損，卻從不去想如何調整錯誤的能源政策。所以要再次呼籲民進黨政府，停止調漲電價，盡快調整錯誤能源政策。

國民黨立委黃健豪也指出，過去2年期間，已撥補新台幣3000億元給台電，但是電價趨勢圖卻顯示，從2022年撥補以來，電價仍然持續上漲，所以撥補是假議題，成本過高才電價上漲的主要原因。黃健豪說，民進黨當年痛批馬英九政府油電雙漲，而在馬英九卸任前，平均電價是2.54元，但是民進黨經過9年執政、能源轉型，平均電價已來到3.48元，讓民生消費都受到影響。黃健豪認為，核能發電成本最低且有盈餘，但外購電力成本過高，是台電虧損的主因，所以發電結構不調整，電價上漲將是永無止盡的無底洞。