瑞銀CIO：日本央行提前升息將支持日圓升值

日本央行在最近的貨幣政策會議按兵不動，總裁植田和男的論調較為平衡，表明政策正常化將循序漸進，需通盤考慮經濟風險。市場對此反應冷淡，維持計入10月升息25個基點的預期，全年升息幅度僅些微較高。

通脹方面，21日公布的2月日本核心通脹數據顯示同比上漲3.0%，略高於市場預期，比日本央行官方2%的目標高出整整一個百分點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為經濟狀況已經發生變化，足以調整對今(2025)年唯一一次升息的預期時間點。這次25個基點的升息更有可能在7月進行，而不是之前預期的10月。主要是由於經濟方面的積極發展，如通脹加速、工資大幅上漲，以及川普政府不樂見美元兌日圓匯率過高。「對日本央行略微轉鷹的預期鞏固了我們的投資觀點」。

這一升息時點的隱憂是，如果執政的自民黨在7月27日舉行的參議院選舉中失利，或者如果美國關稅嚴重影響美國和全球經濟活動，則可能會出現政治動盪。這些事態發展導致升息推遲到2025年第3季稍晚的概率為40%。

10年期日本國債收益率可能在2026年之前保持在目前1.5%的水準左右。 鑒於政府債務龐大，日本的政策制定者將需要把控政策利率的升勢，這將對日本國債收益率施加上行壓力。除7月升息外，預計到2026年3月之前還會再升息一次（達到1%），然後暫停升息，因為在經濟周期可能出現下滑之際，日本央行需要評估這些升息的影響。

瑞銀財富管理投資總監辦公室預測表明，即使在最壞的經濟情景中，將政策利率保持在1.5%以下也有助於維持債務穩定。這與對本輪升息周期終端利率在1.00至1.25%的估計相符，日本央行可能會通過重新調整量化緊縮的步伐來遏制日本國債收益率飆升。

對日本股票保持「中性」立場並精挑細選。 關稅和法規的不確定性可能至少會在短期內持續下去。這或導致波動性加劇，並使日本股票整體呈區間震盪走勢。日本股票方面，可以考慮將日本銀行作為核心持倉。此外，還有優質股票，其盈利驅動因素在當前充滿不確定性的環境中更具韌性，這將帶動這些股票（如IT服務和電力等行業）跑贏大盤。也看好那些可能受益於去庫存周期觸底的股票。

政策立場支持日圓升值。瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，日本央行的基調支持中期看漲日圓的觀點。瑞銀財富管理投資總監辦公室繼續預期美元兌日圓將在年底前下跌至145，到2026年3月進一步跌至142，仍然傾向于在153水準賣出美元兌日圓的上行風險以增強收益。