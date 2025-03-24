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傳福建擬建金門供水第2通道 水利署：水源充足無需求

中央社／ 台北24日電

媒體報導福建擬建金門供水第2通道，形成雙水源供水體系統。水利署回應，目前金門水源充足，且自有水源達75%以上，並無興建供水第2通道需求，本案僅是中國大陸單方面提出構想。

水利署補充，任一自中國大陸引水變更，均須依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」等相關規定辦理。

水利署透過新聞稿表示，政府長期投入金門地區水資源建設，水利署依行政院核定「離島地區供水改善計畫」，自95年至113年總計投入22.58億元，辦理包括已完成的金門海水淡化廠、大小金門連通管、水庫浚渫、地下水保育、淨水場與供水管網改善等工作。

水利署指出，目前金門地區公共用水需求量每日2.5萬噸，除由大陸引水每日2.1萬噸（設計最大量每日3.4萬噸），其他尚有海淡水、湖庫水、地下水，備援水源相當充足，自有水源達75%以上，可確保金門地區用水安全。

另有離島地區供水改善計畫第3期計畫，水利署已陳報行政院審議中，預計持續投入6.25億元，加強金門地區供水改善及地下水保育，照顧離島居民用水。

水利署表示，金門自大陸引水是於103年核定推動，總經費9.65億元，中央投入8.21億元，於107年8月起由金門縣自來水廠與大陸福建省供水公司簽訂購（供）水商業契約，開始向中國大陸買水，為金門地區多元水源一環，設計最大量每日3.4萬噸，目前尚無中國大陸所建議增建供水第2通道需求。

水利署 金門

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