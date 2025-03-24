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國合會導入紡織3D技術 助巴拉圭成衣廠接美國訂單

中央社／ 台北24日電

國合會表示，駐巴拉圭技術團在當地成衣廠BDA公司導入紡織3D技術，日前舉辦活動現場展演3D設計技術應用，BDA公司分享該技術提升企業成本管理效率與市場應變能力，成功接下美國市場量產訂單案例。

國合會透過新聞稿表示，駐巴拉圭技術團19日與巴拉圭工商部在巴拉圭Blue Design América（BDA）公司共同舉辦「強化創業家應用3D技術能力之技術參訪」活動，邀請計畫輔導廠商、巴國工商部微中小企業處主管與相關官員計25人與會。

國合會說明，該活動深入瞭解3D服飾設計軟體VStitcher的操作及應用，BDA團隊分享以該技術從虛擬打版到量產階段，提升企業成本管理效率與市場應變能力，並觀摩該公司成功導入台灣3D設計技術後，取得美國市場量產訂單的案例，見習完整數位設計與生產流程。

駐巴拉圭技術團「巴拉圭微中小企業輔導體系能力建構計畫（第二期）」經理蘇雍策強調，台灣3D紡織技術涵蓋3D版片設計，以及高擬真度AI演算動態模擬等。相較傳統流程，該技術能有效縮短開發時程，並與品牌客戶即時編修與溝通設計方案。

蘇雍策也說，該計畫具體展現台灣技術與產業發展經驗的優勢，深化雙邊合作關係。此外，巴拉圭擁有南方共同市場地理核心優勢，以及豐沛的年輕優秀勞動力與數位創造力，極具產業發展潛力。

國合會指出，活動現場有新創企業家表示，透過駐巴拉圭技術團協助導入的紡織3D技術，讓新創設計師有機會進入符合國際標準的設計平台。

國合會副秘書長謝佩芬表示，本次活動充分體現台灣對巴拉圭中小企業與新創企業家的長期支持與協助，共同推動產業數位轉型及新商業模式發展，為巴拉圭時尚產業注入新動能，打造具有競爭力且可持續發展的產業生態系。

中小企業 巴拉圭 設計師

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