是口誤還是提前預告？ 郭智輝：我任內漲了二次電價

有關經濟部長郭智輝24日於立法院經委會備詢回應「任內漲了二次電價」，經濟部澄清，部長去年520上任後僅有10月一次電價調漲，今年4月電價調整方案因電價審議會尚未開會，故尚未決定方案。

經濟部進一步指出，目前已召開四場次工作小組會議，針對台電公司財務情形、燃料成本、購電支出、輸配電支出及營業費用等成本資料進行詳盡討論。但目前電價費率審議委員會尚未召開，4月電價調整方案仍待電價審議會綜合考量電價反映成本、電價調整對民生物價的影響，審慎評估決定。

經濟部表示，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，近期國際燃料價格雖有回穩，但相較於疫情前五年均價仍在高價，例如2016至2020年煤價80美元/噸、氣價新台幣9元/立方公尺，2025年煤價預估120~130美元/噸，氣價新台幣15.4元/立方公尺，均高出2016至2020年均價甚多。

經濟部最後再次說明，台電目前虧損係因2022至2024年受全球地緣政治影響，國際燃料價格上漲所致，各國均多次大幅調漲電價因應，韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，法國也調高達47%、65%。我國為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近三年吸收成本達6,000億元，因未足額反映於電價，致使2024年累虧來到4,229億元。