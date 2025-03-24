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持續爭取補貼 台電：我國電價始終沒有足額反映成本

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電公司。聯合報記者侯永全／攝影
台電公司。聯合報記者侯永全／攝影

針對24日國民黨團召開記者會指出四年來撥補台電超過3,000億元，電價卻仍持續上漲，台電強調，政府過去增資台電2,500億元並非補貼，而是投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法填補台電為減緩物價衝擊導致的虧損。

台電表示，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國也採取電價適度調整、政府直接補貼電業等措施維持電業營運，若將台電的狀況與國際電業相比，便能看出我國電價始終沒有足額反映成本、由台電吸收差額以緩衝通膨影響，因此台電也需要補貼以健全財務體質。

此外，針對記者會中委員提及韓國薪資較我國為高，以韓國電價作為對比並不妥當，台電表示，發電成本主要受燃料價格影響，而燃料售價屬於國際流通價格，不受個別國家薪資水準影響；針對委員提及是否也應比照韓國提高核能占比，韓國自2021年起八度調漲電價，且2024年韓國住宅、工業電價累計漲幅仍達49%、106%，相較我國住宅電價近三年累計僅調7.1%，顯見核能使用與否與電價漲幅無關。

台電進一步表示，台電近年來竭力扮演物價消波塊的角色，也間接抑低我國的物價指數，若以2023年CPI年增率來看，韓國3.61%、法國4.89%、英國6.83%、德國5.99%，相較我國為2.49%，顯示我國電價調幅相對和緩與細緻，有效抑低通膨。

另，針對會中委員提及台電虧損與核能發電關聯，台電則說明，2022至2024年台電受核電機組除役影響收益約400億元，對比同期間國際燃料成本暴增造成現今累虧4,000多億元，顯見核電除役絕非台電虧損的主因，且核一、核二都面臨室外乾貯相關執照遭新北市政府延宕、以致用過燃料池滿等問題，核二1號機甚至提早半年停止運轉；至於委員提到燃料價格已經回跌，台電也須澄清，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍較2016至2020年均價高出六成，例如2025年煤價預估120~130元/噸、氣價15.4元/立方公尺，遠高於疫情前五年均價（2016至2020年）的煤價80元/噸、氣價9元/立方公尺。

台電指出，政府原以編列預算的方式撥補，補足民生電價未調足差額，可惜未獲國會支持。而電價若長期無法反映成本，例如330度以下民生電價仍較20年前還便宜，台電雖努力開源節流，恐仍持續虧損。台電將針對未來的燃料成本與電業營運成本據以向電價審議委員會報告，並依法由審議會經專業判斷作出決議。

台電 電價

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