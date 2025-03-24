轉職潮影響 2月失業率微升至3.34%、仍創25年同月最低

行政院主計總處24日公布2025年2月失業率為3.34%，月增0.04個百分點，結束之前連續五個月走降態勢轉呈上揚，但仍為25年來同期最低；經季節調整後失業率為3.35%，則續呈下降。1至2月失業率平均為3.32%，較上年同期下降0.03個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，相關數據顯示，目前國內勞動市場「看起來還不錯」，2月失業率微升主因受到年後轉職潮影響，再加上年前的臨時性或季節性工作結束也有關係。

譚文玲還提到，依據過往經驗，3月失業率多會呈現走降情形，主因隨著轉職者陸續找到工作，但實際回落幅度則要看3月統計結果。

此外，2月勞動力參與率為59.33%，不僅較上月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.12個百分點，還創下近36年來歷年同月最高紀錄。譚文玲分析，主因國人覺得就業機會增加，對勞動市場相對樂觀，近期出來找工作者確實比較多。

譚文玲並指出，再細部觀察各年齡層的勞動力參與率，50歲以上各個年齡層，甚至65歲以上的中高齡族群勞參率都持續再增加。35至39歲2月勞參率為93.06%，為各年齡層最高，且年增1.62%；30至34歲2月勞參率為92.19%，與上年同月比較雖減少0.35%，但其逾九成的勞參率已算偏高。

此外，為接軌國際，主計總處今也發布「勞動力低度運用情形」，2月四周失業人數為40.8萬人，月增9,000人或2.3%。2月工時不足就業人數為11.8萬人，月增9,000人或7.58%，潛在勞動力人數為13.4萬人，較上月減少4,000人或2.79%。

整體來說，2月失業人數為40.2萬人，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較上月增加6,000人。其中因對原有工作不滿意而失業者增加4,000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦增2,000人。與上年同月比較，失業人數減少4,000人。1至2月失業人數平均為39.9萬人，較上年同期減少3,000人。