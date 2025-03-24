快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

轉職潮影響 2月失業率微升至3.34%、仍創25年同月最低

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
失業示意圖。圖／AI生成
失業示意圖。圖／AI生成

行政院主計總處24日公布2025年2月失業率為3.34%，月增0.04個百分點，結束之前連續五個月走降態勢轉呈上揚，但仍為25年來同期最低；經季節調整後失業率為3.35%，則續呈下降。1至2月失業率平均為3.32%，較上年同期下降0.03個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，相關數據顯示，目前國內勞動市場「看起來還不錯」，2月失業率微升主因受到年後轉職潮影響，再加上年前的臨時性或季節性工作結束也有關係。

譚文玲還提到，依據過往經驗，3月失業率多會呈現走降情形，主因隨著轉職者陸續找到工作，但實際回落幅度則要看3月統計結果。

此外，2月勞動力參與率為59.33%，不僅較上月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.12個百分點，還創下近36年來歷年同月最高紀錄。譚文玲分析，主因國人覺得就業機會增加，對勞動市場相對樂觀，近期出來找工作者確實比較多。

譚文玲並指出，再細部觀察各年齡層的勞動力參與率，50歲以上各個年齡層，甚至65歲以上的中高齡族群勞參率都持續再增加。35至39歲2月勞參率為93.06%，為各年齡層最高，且年增1.62%；30至34歲2月勞參率為92.19%，與上年同月比較雖減少0.35%，但其逾九成的勞參率已算偏高。

此外，為接軌國際，主計總處今也發布「勞動力低度運用情形」，2月四周失業人數為40.8萬人，月增9,000人或2.3%。2月工時不足就業人數為11.8萬人，月增9,000人或7.58%，潛在勞動力人數為13.4萬人，較上月減少4,000人或2.79%。

整體來說，2月失業人數為40.2萬人，受春節後轉職及部分臨時性工作結束影響，較上月增加6,000人。其中因對原有工作不滿意而失業者增加4,000人，因季節性或臨時性工作結束而失業者亦增2,000人。與上年同月比較，失業人數減少4,000人。1至2月失業人數平均為39.9萬人，較上年同期減少3,000人。

失業率

延伸閱讀

長興自結2月稅前盈餘1.03億元 與去年同期比轉虧為盈

中國城市失業增 官方力推農民工返鄉就業

藍提超徵稅收普發現金 主計總處撇：那是估計誤差

嘉縣國本學堂考察團赴日 關注勞動力短缺深受啟發

相關新聞

是口誤還是提前預告？ 郭智輝：我任內漲了二次電價

有關經濟部長郭智輝24日於立法院經委會備詢回應「任內漲了二次電價」，經濟部澄清，部長去年520上任後僅有10月一次電價調...

轉職潮影響 2月失業率微升至3.34%、仍創25年同月最低

行政院主計總處24日公布2025年2月失業率為3.34%，月增0.04個百分點，結束之前連續五個月走降態勢轉呈上揚，但仍...

電業法修法初審通過 台電不需分拆

立院經濟委員會今審查電業法部分條文修正草案，朝野立委對行政院所提版本無意見，全數條文通過，台電公司將維持綜合電業的形態繼...

沒撥補也能改善台電財務結構？ 經長郭智輝：考慮發永續債

台電期待的千億元撥補落空，民進黨立委蔡易餘今天上午在立院經濟委員會質詢指出，仍有財政手段可以解決台電虧損。經濟部長郭智輝...

都在捷運站附近！北市五大公辦都更案投資金額破千億

國家住都中心從2019年成立以來，積極推動都市更新與社會住宅建設，已成功完成14案招商，成為全台招商量最高的機構。國家住...

撥補千億就能不漲電價 郭智輝未承諾

電價審議委員會將舉行，外界關注電價究竟會漲多少，政府撥補台電1000億元的預算能否通過成為關鍵，但即便有千億元撥補，經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。