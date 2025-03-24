吳東亮：核能若往前跨步 電力成本供給較能讓大家安心

電價審議會本周五召開，下月電價是否調漲成為全民關注議題。工商協進會理事長吳東亮24日表示，工商業界都希望台灣能有充裕、穩定、多元且價格穩定的供電環境，呼籲朝野對於台電預算、電價調漲議題應儘快尋求共識。他也提出，如果核電能有機會能往前跨一步，相信電費成本、供給及安定將能讓大家更安心。

工商協進會24日舉辦公亮講座，吳東亮在會前受訪指出，電價調漲是一個很困難的問題，談電價應從整體環境來看，工商企業界都希望台灣能有充裕穩定、多元且價格穩定的供電環境。這不僅有助於民生穩定，也能讓企業能安定成長。近幾年因為成本關係，電價漲很快，另一方面台電本身面臨虧損，站在經營公司立場，若沒有政府支持，台電早就倒閉。

吳東亮表示，最近立法院討論台電增加預算提供補貼的議題，造成電價上漲的風險增加，他比較台灣的工業用電價格目前是與韓國相當，民生用電則較為便宜，但是若是調漲民生用電價格，將影響民眾的生活，因此絕對是兩難問題，呼籲朝野仍要達成共識，一起往前走。

吳東亮並表示，日前有媒體報導，美國在台協會處長谷立言提出美國願意協助台灣開發核電，行政院長卓榮泰也提出若有新技術，他願意考慮核電發展，吳東亮認為「相信這是好的講法」，如果核電有機會能往前跨一步，在朝野共識前提下，相信電費成本、供給及安定將能讓大家更安心。

另針對美國總統川普4月2日正式祭出對等關稅措施，台灣傳出被列為「骯髒15國」名單之中，吳東亮表示，相信對台灣的衝擊是存在，不過衝擊對每一個國家都會有的，台灣過去多年已經習慣的國際貿易活動與標準都會改變，台灣應該主動因應這個問題，針對關稅較高的產品設法降低， 加緊購買美國產品，例如去買阿拉斯加採購液態天然氣，以降低兩國貿易平衡等，甚至台積電（2330）至美國設廠都是良性做法。