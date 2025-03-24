電業法修法初審通過 台電不需分拆

立院經濟委員會今審查電業法部分條文修正草案，朝野立委對行政院所提版本無意見，全數條文通過，台電公司將維持綜合電業的形態繼續經營，不會再分拆。

電業法在2017年曾修法，其中第六條規定，為了避免台電一家公司獨大，要求國營事業台電須於6~9年內推動「電業自由化」，將台電分割為發電、輸配電、售電3項事業，意即台電須於2023年至2026年間完成電業自由化。

對於台電轉型為控股母公司，並分拆發電及輸配、售電等三家子公司，台電的推動卻並不積極，而去年起也有立委提案，台電應該要繼續維持國營單一綜合電業對於國家幫助比較大。

而行政院修法版本也提到，近年受國際地緣政治及全球疫情影響，能源價格產生劇烈波動，許多推動電業民營化的國家，如法國、英國等都逐步修正，漸漸回歸到國營事業，台電在俄烏戰爭後透過穩定電價，進而維持國內物價，也有一定明顯效果。

而對此次修法，朝野立委也有共識，因此順利通過行政院版本。經濟部表示，除了台電維持綜合電業的形態繼續經營外，尚未納入電業法的新型能源應用方式如儲能設備、需量反映也納入。

經濟部表示，此次修法重點還有強化電力交易平台中立性，目前電業市場交易由台電執行，而台電繼續保持綜合電業，作為配套，其交易機制就必須要公平、公正；若未採行中立性運作措施，能源署可限期改善。

同時，此次修法也放寬再生能源售電業交易限制，修正再生能源售電業的定義，並刪除銷售對象僅限用戶的規定，活絡綠電交易市場，增加業者經營彈性。