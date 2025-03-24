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2025智慧零碳城市論壇在台登場 聯合國歐盟EAI專家來台分享

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
SmartZero City 2025智慧零碳城市論壇3月24日至27日在台北登場，主辦單位元智大學校長廖慶榮（中）、智慧零碳城市論壇總主席尤淨纓（左）、歐盟EAI出版部主編Caitlin Roach（右）。圖/仝澤蓉攝影
SmartZero City 2025智慧零碳城市論壇3月24日至27日在台北登場，主辦單位元智大學校長廖慶榮（中）、智慧零碳城市論壇總主席尤淨纓（左）、歐盟EAI出版部主編Caitlin Roach（右）。圖/仝澤蓉攝影

Smart Zero City 2025智慧零碳城市論壇24日起登場，主辦單位元智大學與歐盟EAI（歐洲聯盟創新協會）邀請40位來自全球永續發展與人工智慧領域的專家，共同探討如何在現代城市發展中，融合尖端科技與永續發展理念，構築智慧城市的未來藍圖。

元智大學校長廖慶榮表示，智慧城市的建設，尤其是實現零碳排放，已成為全球應對氣候變遷與推動永續發展的核心課題；此次大會匯聚了來自全球的學者、專家、業界領袖及政策制定者，共同探討智慧城市與零碳排放的未來發展，相信將為未來城市的發展提供更清晰、可行的藍圖。

廖慶榮表示，智慧城市的發展，除了技術創新外，更需要全球各界的合作與共同努力，元智大學也在過程中致力於培養具國際視野與專業素養的人才，身為大學教育機構，元智大學除了做好大學的USR之外，也積極培育ESG相關人才，元智有一個淨零碳排學士後專班，專門招收已經拿到學士文憑者，培養他們成為協助企業淨零碳排所需的專業人才。

一手促成這次EAI來台灣舉辦論壇的元智大學全球處副國際長暨智慧零碳城市論壇大會2025總主席尤淨纓教授表示，經過了2年的時間，才爭取到EAI授權在台灣舉辦論壇，希望能透過這次有意義的交流，對台灣社會在零碳和智慧AI帶來正面的影響。

尤淨纓表示，本次論壇將深入探討智慧零碳城市的實踐與願景、節能減碳的智慧解決方案、先進生物材料與永續發展、碳權交易與碳中和技術、智慧交通與醫療的未來應用，以及生物多樣性等關鍵議題。

歐盟EAI出版部主編Caitlin Roach表示，EAI持續有很多議題正在進行中，由於台灣在科技和智慧城市方面走得很前面，本次來訪希望能考察台灣發展情況，也很期待論壇可以激盪出更多智慧零碳的解決方案。

對於美國總統川普上任後，陸續發布了包括退出巴黎協定、終止聯邦政府多元平等共融（DEI）政策等一系列與ESG相左的行政命令，Caitlin Roach則表達，她個人對此感到非常受挫。

AI 元智 智慧城市

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