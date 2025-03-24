沒撥補也能改善台電財務結構？ 經長郭智輝：考慮發永續債

台電期待的千億元撥補落空，民進黨立委蔡易餘今天上午在立院經濟委員會質詢指出，仍有財政手段可以解決台電虧損。經濟部長郭智輝表示，經濟部可能會就現有舉債來發永續債，大概可以減少40%的利息支出。

蔡易餘表示，台電2022年起每年利息支出就已經超過200億元，今年更達到320億元，而目前台電向銀行借款未償還的金額共5997億元，可以與財政部討論，由台電向國庫借款，利息較低，先消弭利息支出。

蔡易餘說，台電借款主要對象包括台銀、土銀與輸出入銀行為官股，可由這三家銀行主導與民間銀行談判降低利息，否則就直接償還，民營銀行若考量到利息收入，會有意願降低利息。

蔡易餘強調，郭智輝來自於民間企業，若企業遇到周轉不靈的情況，都有財政手段可以解決。郭智輝也回應，已經與國發會就此議題深入討論，