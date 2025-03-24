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沒撥補也能改善台電財務結構？ 經長郭智輝：考慮發永續債

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮及台電董事長曾文生今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮及台電董事長曾文生今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影

台電期待的千億元撥補落空，民進黨立委蔡易餘今天上午在立院經濟委員會質詢指出，仍有財政手段可以解決台電虧損。經濟部長郭智輝表示，經濟部可能會就現有舉債來發永續債，大概可以減少40%的利息支出。

蔡易餘表示，台電2022年起每年利息支出就已經超過200億元，今年更達到320億元，而目前台電向銀行借款未償還的金額共5997億元，可以與財政部討論，由台電向國庫借款，利息較低，先消弭利息支出。

蔡易餘說，台電借款主要對象包括台銀、土銀與輸出入銀行為官股，可由這三家銀行主導與民間銀行談判降低利息，否則就直接償還，民營銀行若考量到利息收入，會有意願降低利息。

蔡易餘強調，郭智輝來自於民間企業，若企業遇到周轉不靈的情況，都有財政手段可以解決。郭智輝也回應，已經與國發會就此議題深入討論，

台電 經濟部 蔡易餘

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