《電業法》修法初審過了 因應淨零趨勢台電業務不分割

立法院經濟委員會24日初審通過《電業法》部分條文修正草案，全數條文照行政院版通過。經濟部能源署代理署長李君禮會後受訪表示，本次修法共有四大重點，最重要的一點就是台電公司維持現行綜合電業的經營型態，不分割。

根據2017年《電業法》修法，當時要求台電公司必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等三家公司，打造「電力自由市場」。但經濟部長郭智輝在今天報告中表示，因應國際淨零趨勢，以及因應極端氣候帶來的電力調度挑戰，電力建設需仰賴龐大資源挹注，因而台電公司維持綜合電業的組織型態，才能確保電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定。

李君禮指出，第二項修法重點是納管儲能及需量反應，將已實質參與力市場，但目前《電業法》未納入規範的新型能源納管。李君禮說，隨著儲能業蓬勃發展，以及電業自由化後需量反應交易越來越活潑，因此將現行儲能設備、台電公司執行的需量反應措施皆增納入「特定電力供應業」進行規範管理，讓業者有可依循法規，降低業者設立風險及增加投資誘因。

第三為強化電力交易平台中立性，李君禮說明，目前電業市場交易由台電公司執行，既然台電公司會繼續維持綜合電業，作為配套，其交易機制就必須要公平、公正；若未採行中立性運作措施，能源署可限期改善，否則處以新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

本次修法增訂電業管制機關（即能源署）得視電力市場發展情況，檢討電力交易平台運作模式，並要求電力交易平台須強化中立性運作等相關措施。

第四，則是放寬再生能源售電業交易限制，修正再生能源售電業的定義，刪除銷售對象僅限用戶的規定，活絡綠電交易市場，增加業者經營彈性。李君禮表示，現行電業法規定的「再生能源售電業」，所購入的電力只能賣給終端用電戶，但修法後再生能源售電業所購入的電力也可以賣給其他售電業，各個售電業之間可相互調節。

另外，經委會今也通過附帶決議，要求能源署評估建立再生能源場域的各級數據監理機制，規劃台電場域先行試辦，後續還要推動至民營電廠，藉此掌握再生能源的發電效益。李君禮對此表示贊同，亦稱有其必要，並指出，後續會展開規劃，且應不會花太久時間。