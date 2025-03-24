都在捷運站附近！北市五大公辦都更案投資金額破千億

國家住都中心從2019年成立以來，積極推動都市更新與社會住宅建設，已成功完成14案招商，成為全台招商量最高的機構。國家住都中心24日召開招商說明會宣布，將在2025年推出五大公辦都更案，總投資金額高達195億元，創下歷年新高。

國家住都中心表示，此次招商計畫聚焦台北市核心區域，總基地面積約22,110平方公尺（換算約6,688坪），共整合229位私有地主參與，創下歷年最多的合作案例。

五大公辦都更案分別為南港區的台電後山埤案、信義區的信義雅祥案、中正區的中正永昌案，以及位於捷運南京復興站周邊的中山長春案與南京龍江案，涵蓋捷運沿線與重要發展區，預計將帶動周邊土地價值提升，並完善公共設施，進一步改善市民的生活環境。

國住都介紹，第一案，台電後山埤案基地面積約6,175平方公尺（約1,867坪），投資金額約68億元，與台電公司再度合作，導入智慧綠能與低碳設計，打造永續城市示範區。

第二案，信義雅祥案則位於信義計畫區周邊，基地面積約3,071平方公尺（約929坪），投資金額約29億元，私有地主占七成，是本次招商案件中私有土地比例最高的案子；第三案，中正永昌案基地約3,081平方公尺（約932坪），投資金額約20億元，透過積極溝通與協商，取得超過八成私有地主參與。

第四案，中山長春案基地約5,806平方公尺（約1,756坪），投資金額約47億元，透過「整合達人計畫」順利取得100%公有土地參與，確保都市更新順利推動；第五案，南京龍江案基地約3,977平方公尺（約1,203坪），投資金額約31億元，除了都市更新外，住都中心亦協助28位高齡退役軍人完成搬遷安置。這兩案皆位於捷運南京復興站周邊，是本次招商最大亮點。

國住都指出，自成立以來，已推動46個都更案，成功招商14案，不僅興建848戶社會住宅，提供穩定居住環境，亦規劃35,736平方公尺（約10,812坪）的公益設施與151,296平方公尺（約45,770坪）的辦公廳舍，有效提升城市公共服務功能，更透過與私有地主合作，已成功整合527位地主參與都更計畫，促進土地的合理利用。

為提高都市更新的推動效率，國住都亦引進包括「整合達人計畫」與「安居專案」等創新計劃，其中，「整合達人計畫」是透過民間專業團隊的協助，積極溝通並降低地主疑慮，如士林三玉案與中正永昌案的私有地主參與意願均達82%以上，顯示該機制的有效性；「安居專案」則針對高齡退役軍人及其家屬，提供搬遷安置服務，截至目前已協助108位住戶順利遷移，確保居住權益。

國住都強調，2025年的招商計畫不僅標誌著住都中心在都市更新領域的新里程碑，更展現了政府對推動城市發展與提升居民生活品質的承諾，未來將持續推動都市更新，透過公私協力，為市民創造更美好的居住空間。