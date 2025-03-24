撥補千億就能不漲電價 郭智輝未承諾

電價審議委員會將舉行，外界關注電價究竟會漲多少，政府撥補台電1000億元的預算能否通過成為關鍵，但即便有千億元撥補，經濟部長郭智輝卻未承諾電價不漲，僅表示這是很重要的變數。

郭智輝表示，政府撥補是為了改善台電的財務結構，民進黨立委邱志偉則認為，財務結構若改善，就沒有調整電價的急迫性與必要性，「有因才有果」。

對此郭智輝僅表示，會把具體內容交給電價審議委員會。但邱志偉不認同，直言「不要推給委員會，你是決策者。」

不少專家學者甚至產業界，都認為政府應該修改能源政策、使用核電，但郭智輝表示，「大家都想要上天堂，但沒有人想死」，大家都想用電，都不想要核廢料在附近。

郭智輝強調，不排除任何的發電方式，但一定要先解決核廢料處理的問題，而核電廠除役也是依法行事。