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撥補千億就能不漲電價 郭智輝未承諾

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右）、能源署代理署長李君禮（左）及台電總經理王耀庭（中）今天到立法院經濟委員會備詢，答詢時王耀庭頻頻向郭智輝說明。記者潘俊宏／攝影
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右）、能源署代理署長李君禮（左）及台電總經理王耀庭（中）今天到立法院經濟委員會備詢，答詢時王耀庭頻頻向郭智輝說明。記者潘俊宏／攝影

電價審議委員會將舉行，外界關注電價究竟會漲多少，政府撥補台電1000億元的預算能否通過成為關鍵，但即便有千億元撥補，經濟部長郭智輝卻未承諾電價不漲，僅表示這是很重要的變數。

郭智輝表示，政府撥補是為了改善台電的財務結構，民進黨立委邱志偉則認為，財務結構若改善，就沒有調整電價的急迫性與必要性，「有因才有果」。

對此郭智輝僅表示，會把具體內容交給電價審議委員會。但邱志偉不認同，直言「不要推給委員會，你是決策者。」

不少專家學者甚至產業界，都認為政府應該修改能源政策、使用核電，但郭智輝表示，「大家都想要上天堂，但沒有人想死」，大家都想用電，都不想要核廢料在附近。

郭智輝強調，不排除任何的發電方式，但一定要先解決核廢料處理的問題，而核電廠除役也是依法行事。

電價

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