普發現金常態化初審 預估最快4月闖關三讀

立法院財委會24日初審《預算法》第81條之1條修正草案，藍白立委對於是否要把普發現金常態化意見分歧，最終經表決，召委賴士葆裁示，全案保留送出委員會，仍須經院會協商。依法定時程推估，該草案最快可於4月底闖關拚三讀。

國民黨立委提案主張，若政府稅課收入實徵淨額達到預算編列數120％，或法定賦稅收入實徵數大於預算數3,000億元時，應優先辦理普發現金。

對此，主計長陳淑姿直言「我們原則上不支持」，因為稅收實徵數超過預算數係屬估計誤差，並非常態發生，倘若納入限定用途，恐無法保持因應重大災變或疫情的彈性。

民進黨立委吳秉叡則表示，修法草案恐有違憲之虞，因為立法院對預算只有審議權，沒有提案權，若以立法的方式包裝預算提案，這是民進黨團不能接受的。

國民黨立委羅明才則強調，政府應體恤人民的苦，現在M型化的社會，很多民眾殷切期盼1萬元紅包，根據民調有超過7成民眾贊成政府若有稅收超徵應普發現金，加上新加坡、澳門、香港、日本、美國均有類似案例，盼藉修法讓其常態化。

最終經過表決後，賴士葆表示，全案保留送至院會黨團協商，如果後續順利也能盡快二讀通過。