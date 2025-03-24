政府數位化大服務 還將導入生成式AI

政府服務數位化再升級！數位發展部24日召開記者會說明，「我的E政府」網站已整合超過2700項線上申辦服務，涵蓋出生登記、生育補助、失業給付、勞保年金查詢等，讓民眾能一站式掌握政府業務與線上申辦資訊，未來還要加入生成式AI。數發部次長林宜敬舉例，生小孩就可以整合報戶口、健保與申請福利等服務。

熱門政策懶人包

數發部官員指出，「我的E政府」以生活事件分類的方式整合各機關服務，確保民眾再也不用四處尋覓，就能輕鬆找到所需資訊。例如：從出生、求學、求職到退休，所有階段的政府服務包括護照換發、駕照日文譯本申請、各類社會補助等，皆可在該平台找到相關的政府業務申辦資訊。

「熱門政策也有懶人包！」數發部說明，網站還針對80項熱門政策彙整成懶人包，如勞工退休金、身心障礙補助、個人所得稅申報等，讓民眾能快速理解政策內容與申請方式。例如「青年返鄉」專區整合了教育部、國發會、農業部及地方政府的獎勵與補助計畫，讓回鄉發展的青年能快速找到適合自己的補助方案。

整合人生大事服務

此外，網站還介接內政部、交通部、農業部等機關的百餘支即時影像，涵蓋各地國家公園、觀光景點、交通路況，讓民眾在規劃出遊時，能即時掌握天氣與人潮狀況，提高出行便利性。另外，數發部正規劃「我的E政府」導入生成式AI技術，未來民眾將能根據個人條件，獲得政府主動推薦的精準補助方案。

林宜敬舉例說，他第一次當父親時，知道自己要辦理很多事情，但並不清楚有那些，「我的E政府」可仿效歐盟關注「人生大事」的服務目標，例如生小孩、親人喪禮、第一次就業、結婚等，這些大事需要哪些服務，例如報戶口、健保與相關社會福利補助，都可用「我的E政府」進行一站式服務。

明年試用AI服務

不過被問到生成式AI何時應用時，數位政府司司長王誠明表示，要等到明年開始的5年期計畫開始試用，不過到時候民眾在線上申請服務時，就會直接在網站安裝語言模型的元件。

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