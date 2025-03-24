國防預算增加到GDP3%？主計長：原則上不希望舉債

賴清德總統日前參加台灣美國商會謝年飯，強調政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP（國內生產毛額） 3%以上，行政院主計長陳淑姿今天答覆立委質詢時回應「原則上會朝此方向」，經費來源採累計賸餘，原則上不希望舉債。

立法院財政委員會今天邀請陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏列席業務報告，並備質詢。

台灣美國商會日前舉行謝年飯，賴清德總統出席致詞表示，台灣準備擴大對美國採購，無論是工業產品、農產品或天然氣；政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上，歡迎台美持續合作國防產業，打造非紅供應鏈。

民眾黨立委黃珊珊今天質詢，賴總統在美國商會明確提到希望國防預算增加到GDP3%，目前國防預算規模約6000多億元，如果要達到GDP的3%，將達到8000億元，詢問主計長財源為何？是否會提出特別預算？

陳淑姿表示，這部分要看國防部如何規劃，原則上會朝此方向進行，但即使未來達到3%，也無法每一年都3%。預算部分原則上先用累計賸餘，目前除了去年歲計賸餘1581億，整體累計賸餘還有2千多億元可以用。

陳淑姿表示，原則上不希望舉債，但如果真要舉債也要做，因為國防也很重要。

立委關切今年總預算被刪，導致相繼續傳出各部會運用出問題，陳淑姿表示，會採動用第二預備金處理，然後再辦理追加減預算。