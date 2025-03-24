今年通膨又要破二了？主計長：調漲電價 物價會破二

電價審議小組周五將召開，外界預估平均電價漲幅約6％。立委今天詢問，美國關稅及電價調漲，是否將推升今年消費者物價指數（CPI）？行政院主計長陳淑姿表示，如果漲電價，會上升今年CPI年增率，立委追問台電補助砍掉2千億元是否會影響物價？陳淑姿明確表示，如果考量電價等其他變數，「會破二」。不過對今年薪資成長能否超過通膨，陳淑姿則表示「有信心」。

至於今年經濟成長率能否保三？陳淑姿回答「盡量」，因為今年1、2月出口表現不錯，經濟穩定成長中。

立院財政委員會今天邀請主計總處、審計部業務報告。目前傳出周五電價審議會可能調高電價，平均電價漲幅約6％。不過府院關注對通膨影響，審議會中對於電價漲幅仍有討論空間，府院尚未排除各種選項。

國民黨立委李彥秀質詢指出，台灣通膨已經連續三年超過2%，人民對通膨感受明顯，目前還有國際關稅、匯率未知數，主計總處2月估今年全年CPI年增率1.94%，當時是否計入今年關稅及電價漲幅？

陳淑姿表示，當時預測值沒有考慮。立委追問如果今年漲電價，是否會上修？是不是會超過2%？陳淑姿回答會上修，如果考量電價等其他變數，會破二。

立委林思銘等人質疑，主計總處下修今年經濟成長率到3.14%，並指是預算被刪削弱經濟成長動能，但政府預算規模比去年多，為何預算規模總數增加，反而影響經濟？

陳淑姿表示，主要原因有二，一是去年經濟成長率從4.29%上修到4.59%，基期墊高後，下修今年經濟成長；其二，預算增加的部分是補助健保等支出，但被刪減的預算是業務費，有些機關甚至業務費變0，執行有困難，也會影響公共建設及政府資本支出，影響幅度約0.15個百分點，若加計被凍結的6百多億元若未解凍，最多影響約0.2-0.3個百分點。

立委詢問，如果美國總統川普因素再加入，今年經濟經濟成長率是否就無法保三？陳淑姿表示，目前估計值尚未納入美國關稅戰等變數，由於今年1、2月出口不錯，今年經濟穩定成長，希望盡量保三。

去年全體受僱員工實質經常性薪資是四年來首次由負轉正，立委李彥秀詢問，今年通膨情勢加溫，經濟成長率仍有諸多未知數，今年勞工經常性薪資還可能戰勝通膨嗎？陳淑姿表示有信心。