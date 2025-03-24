三傳產仍陷寒冬 勞工適用僱用安定措施最高每月可領8,700元

勞動部24日表示，今年3月至8月底，「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」三行業的勞工適用僱用安定措施，符合資格的勞工在減班休息達30天以上即可申請，每人每月最高可領新台幣8,700元。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，今年公告辦理僱用安定措施自今年3月1日至8月31日止，如在公告辦理期間與事業單位協議實施減班休息，可透過台灣就業通網站線上申辦系統申領薪資補貼，以降低薪資減損對勞工生計的衝擊，穩定勞雇關係。

勞動部指出，經觀察近期行業別受景氣影響情形及當前減班休息狀況，評估仍有部分產業受景氣影響尚未完全恢復正常營運，勞動部召開僱用安定措施諮詢會議，由勞資政學各界委員共同討論後，就「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」三行業公告2025年辦理僱用安定措施。

勞動部表示，符合公告業別的受僱勞工（包括全時勞工，或有固定工作日時數或時間的部分時間工作勞工），經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，減班休息期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日之次日起90日內透過台灣就業通網站線上申辦系統或向勞動部勞動力發展署所屬各分署提出申請，補貼請領月數最長為六個月。

勞動部說明，薪資補貼計算方式為：勞工實施減班休息日前一個月至前三個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領新台幣8,700元。例如某全時受僱勞工，於實施減班休息前一個月至三個月的平均月投保薪資為4萬5,800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為三萬元，可依規定每月申請薪資補貼7,900元「=(45,800元-30,000元)×50%」。

勞動部表示，為了穩定勞工就業，於2024年辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」等七行業減班休息勞工，辦理期間自2024年1月1日至2024年6月30日，其中五行業公告延長辦理至2024年12月31日。截至2025年2月28日止，已補助7,573名勞工薪資補貼，核發6,885萬元。

至於未符合這次公告適用行業的勞雇雙方如有協商實施減班休息情形，勞動部表示，可運用「充電再出發訓練計畫」，在職勞工免費參加事業單位辦理、勞動力發展署所屬分署自辦或委辦的職業訓練課程，並可在勞保投保薪資差額範圍內，依實際參訓時數請領訓練津貼，比照每小時最低工資發給，每月最高100小時，以持續發展個人所需技能，維持生計並穩定就業，對於企業則可補助辦訓費用最高190萬元。