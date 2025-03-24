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普發現金法制化？主計長：原則上不支持 9月不可能發現金

9月普發現金1萬元？ 主計長駁「不可能」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

民進黨立委24日指出，在今日上午質詢時，主計長陳淑姿提到普發現金最快9月發放。對此，陳淑姿表示，原則上對於普發現金常態化不支持，但對於今年普發現金，今年度總預算都已經在執行中，如果要發放必須要重新提案並編列預算，因此不太可能今年普發現金。

民進黨立委王世堅質詢時提到，主計總處是否在上午質詢時坦言今年普發現金一萬元最快9月就會發放。

對此，陳淑姿回應，有關普發現金的提案必須要提到行政院，也必須要經過院長卓榮泰同意才行，對於常態化普發現金主計總處原則上是不支持。

民進黨立委李坤城後續質詢時也追問，主計總處對於普發現金的態度為何？今年9月是否真會就發放一萬？

陳淑姿表示，今年度的總預算都已經開始執行，對於今年普發現金可能還需要重新評估並且也要再度重新編列，也必須要送案到立法院審議才行，因此對於今年要普發現金1萬元，應該不太有機會。

普發現金

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