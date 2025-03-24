強化租賃市場透明化 內政部研議公布「每坪租金單價」

立法院內政委員會24日針對「租賃住宅市場透明化」進行專題報告與質詢，內政部就租金透明化相關議題作出回應。內政部地政司代理司長林家正表示，政府正在積極推動每坪租金單價的統計，有機會在6月及12月分別公布更新的資料，提高市場的透明度。

國民黨立委提出三大建議，第一，目前的統計資訊過於粗略，應進一步細化，並建立獨立系統來推廣租金資料，或與民間平台（如591）合作，提升資訊的可達性；第二，應根據不同生活圈進行分類，使資料更加精細化；第三，目前的租金統計資訊仍過於粗略，尤其缺乏每坪租金中位數的數據。

林家正對此回應，目前正積極規劃每坪租金單價的統計，並將串聯地籍資料來確保租金數據的精確性，對於每坪租金的統計，目前正在處理資料匯入問題，並計劃在6月及12月分別對外公布更新資料，這將有助於更精確地掌握市場狀況。

對於如何更細緻地分區呈現租金市場，林家正強調，針對不同區域的租金差異，將從每層與每戶開始進行更細緻的統計，雖然分租房屋的數據較難掌握，但政府將逐步改善相關系統，並著手對不同生活圈進行區分，以提高透明度。

內政部強調，租賃市場的透明化仍在持續發展中，並將透過與民間平台合作、細化資料分類等手段，不斷改善數據的可及性和精確性，期望能夠提供民眾更加清楚和具體的租賃市場資訊。