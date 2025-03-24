CPI 上修至1.94% 主計長：若電價上漲應會再調整
國民黨立委李彥秀24日指出，行政院主計總處日前公布今年全年物價指數1.94％，今年是否還會上修？主計長陳淑姿表示，目前CPI預估並未納入水電漲價評估，要等電價審議委員會決定出來才會納入評估。
立法院財委會24日針對預算法修正草案召開委員會。會中，李彥秀指出，根據主計總處的統計我國連續三年通膨超過2％，對於今年的CPI最新預測主計總處上修至1.94％，但今年國際不確定因素以及台水、台電可能也會上漲，這些是否有納入評估，如果沒有那是否有預估水電漲價後通膨會上漲到哪？
陳淑姿表示，對於台電漲價部分尚未納入評估報告中，假設電費如果有調整的話，今年CPI應該會上修，不過對於電價是否調漲、漲多少，還是要等電價審議委員會定案後才會有結果出爐。
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