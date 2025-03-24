快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

電價將飆漲8%？住宅電費也不放過？ 經長郭智輝這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮、台電董事長曾文生及台電總經理王耀庭今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影
電價是否調漲沸沸揚揚，經濟部長郭智輝（右起）、能源署代理署長李君禮、台電董事長曾文生及台電總經理王耀庭今天到立法院經濟委員會備詢，回應朝野立委提問。記者潘俊宏／攝影

電價到底要漲多少？先前外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但無黨籍立委陳超明24日指出，立法院財委會提到，「這次電價預估將漲到8%」。對此，經濟部長郭智輝表示，「我不知道」。

立法院財政委員會今天審查《電業法》部分條文修正案，並邀郭智輝率能源署、台電備質詢，但由於電價審議會預計將於28日召開，朝野立委今均聚焦此波電價到底還要漲多少？

無黨籍立委陳超明質詢指出，電價審議會馬上就要召開了，這次電價到底要漲多少？不是馬上就要決定了？立法院財委會今天還提到，「這次電價預估將漲8%」。國民黨籍立委張嘉郡則問，自2022年以來，三年來已經第幾次漲電價？為什麼連住宅電費也不放過？郭智輝答詢表示，「別人都已經漲了80%，但我們只漲40%」。國民黨籍立委呂玉玲也說，不應漲民生電價。

4月電價調漲恐難擋，外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，現在傳出可能更高，達8%。但經濟部長郭智輝否認表示，目前沒有這個訊息，「我主持的會議沒有6%的討論。」但對於電價究竟會漲多少，郭智輝只表示，目前大家討論的方向不知道從何而來。

郭智輝表示，對於撥補被否決覺得很難過，爭取撥補是希望台電的舉債缺口可以下降，如果撥補2,000億元通過，台電的利息支出就少了約50億元，也讓台電員工認為有被照顧。

郭智輝並強調，關於漲電價，發電成本只是其中一部分，輸配電的成本也是很驚人。

據了解，經濟部3月18日（上周二）、3月20日（上周四）分別召開電價會議工作小組會議，由台電報告財務狀況。目前電價費率審議會委員共17席，政府機關分別有經濟部次長、能源署長、行政院消保處、主計總處、行政院經濟處、環境部、國發會、公平會等八席；工商團體代表三席；學者專家六席。

不過，今天上午主計長陳淑姿對電價沒有任何表述；只有國民黨立委賴士葆在質詢時指出，根據央行透露平均電價漲幅可能是8%，賴士葆也關心主計總處有否派員，陳淑姿坦言有派員參加工作小組會議，但她未對電價漲幅有任何回應。

電價

延伸閱讀

台灣傳遭列骯髒15國 台積電設廠也沒用？網許願取消「這關稅」

傳台被列入「骯髒15國」 郭智輝：經濟部已提出因應方法

【重磅快評】郭智輝失言不下台 道歉還拿公部門資源洗門風

影／看世界唐氏症日特展 郭智輝再為蒙古症言論致歉

相關新聞

租屋族要哭了！內政部曝卡「這難關」 補貼最快10月就發完

內政部今年編列300億元租金補貼，截至目前已有63萬戶申請，內政部長劉世芳24日於立法院答詢時坦言，由於其中200億元需...

全面租屋市場實價登錄行不行？ 內政部長給出四大困難點

對於全面推動租賃實價登錄，內政部長劉世芳24日赴立法院說明「租賃市場透明化之現況與展望」，目前考量國內租屋交易習慣與市場...

電價將飆漲8%？住宅電費也不放過？ 經長郭智輝這麼說

電價到底要漲多少？先前外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但無黨籍立委陳超明24日指出，立法院財委會提到，「這次電價預...

租賃市場實價登錄跨第一步 內政部長：研擬公部門帶頭先做

租賃市場全面實價登錄恐造成市場混亂，有立委提出，應針對公部門能掌握的社會住宅及包租代管帶頭做起，做到「公部門100%實登...

緩和物價上漲壓力 大宗物資降稅延長？主計長這麼回應

行政院穩定物價小組明（25）日將討論大宗物資降稅是否延長，行政院主計長陳淑姿今天在立院面對立委質詢時，先是表示「應該不會...

雙北租屋契約登記率落後 內政部吐關鍵：學生族群較多

立法院內政委員會24日針對租屋市場透明化議題進行討論，內政部長劉世芳表示，政府已透過租屋補貼與包租代管等政策提升市場透明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。