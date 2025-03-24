電價將飆漲8%？住宅電費也不放過？ 經長郭智輝這麼說
電價到底要漲多少？先前外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但無黨籍立委陳超明24日指出，立法院財委會提到，「這次電價預估將漲到8%」。對此，經濟部長郭智輝表示，「我不知道」。
立法院財政委員會今天審查《電業法》部分條文修正案，並邀郭智輝率能源署、台電備質詢，但由於電價審議會預計將於28日召開，朝野立委今均聚焦此波電價到底還要漲多少？
無黨籍立委陳超明質詢指出，電價審議會馬上就要召開了，這次電價到底要漲多少？不是馬上就要決定了？立法院財委會今天還提到，「這次電價預估將漲8%」。國民黨籍立委張嘉郡則問，自2022年以來，三年來已經第幾次漲電價？為什麼連住宅電費也不放過？郭智輝答詢表示，「別人都已經漲了80%，但我們只漲40%」。國民黨籍立委呂玉玲也說，不應漲民生電價。
4月電價調漲恐難擋，外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，現在傳出可能更高，達8%。但經濟部長郭智輝否認表示，目前沒有這個訊息，「我主持的會議沒有6%的討論。」但對於電價究竟會漲多少，郭智輝只表示，目前大家討論的方向不知道從何而來。
郭智輝表示，對於撥補被否決覺得很難過，爭取撥補是希望台電的舉債缺口可以下降，如果撥補2,000億元通過，台電的利息支出就少了約50億元，也讓台電員工認為有被照顧。
郭智輝並強調，關於漲電價，發電成本只是其中一部分，輸配電的成本也是很驚人。
據了解，經濟部3月18日（上周二）、3月20日（上周四）分別召開電價會議工作小組會議，由台電報告財務狀況。目前電價費率審議會委員共17席，政府機關分別有經濟部次長、能源署長、行政院消保處、主計總處、行政院經濟處、環境部、國發會、公平會等八席；工商團體代表三席；學者專家六席。
不過，今天上午主計長陳淑姿對電價沒有任何表述；只有國民黨立委賴士葆在質詢時指出，根據央行透露平均電價漲幅可能是8%，賴士葆也關心主計總處有否派員，陳淑姿坦言有派員參加工作小組會議，但她未對電價漲幅有任何回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言