租賃市場實價登錄跨第一步 內政部長：研擬公部門帶頭先做

租賃市場全面實價登錄恐造成市場混亂，有立委提出，應針對公部門能掌握的社會住宅及包租代管帶頭做起，做到「公部門100%實登」。內政部長劉世芳回應允諾，會就這個方向研議，相信公開公部門的租賃價格能產生「定錨效應」，讓民眾更能掌握租金行情。

劉世芳24日在立法院內政委員會上表示，公部門已經在租金補貼及社會住宅方面實現了數據的完全公開，但在私人市場上，由於缺乏有效監管，真正做到100%透明化仍面臨諸多困難。

劉世芳指出，雖然公部門的數據可以完全掌握並公開，但私人市場的數據卻很難有效查核，尤其是這些額外費用的透明化與合理性，若數據不準確反而可能導致市場混亂。

劉世芳還說，對於公部門能掌握的數據，已經達到100%的透明化，像是租金補貼、社會住宅等資訊已經公開，但私人市場的房東與租客之間的協議，往往受限於民法規範，公權力難以介入，這使得透明化的實施面臨極大的挑戰。

立委也說，私人租屋市場中，除了基本租金外，還有如水電費、裝潢費用、管理費、車位費等額外費用，這些都會影響租金價格，且很難確保這些費用是否合理，因此要全面租賃市場實價登錄很難一步到位。

立委建議，既然公部門能夠實現完全透明，是否可以將這些資料單獨設立一個易於查詢的平台，讓民眾能更清楚了解租金行情，這樣的做法能夠有效減少市場的資訊不對稱，使租賃市場更加公平與穩定。

劉世芳允諾，內政部將會進一步研究如何在不影響市場發展的情況下，推動公部門資料的公開與透明化，像市中心的租金有一定標準，若公部門能公開這些數據，將有助於穩定租賃市場，避免租金波動過大。