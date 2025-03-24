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租屋族要哭了！內政部曝卡「這難關」 補貼最快10月就發完

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

內政部今年編列300億元租金補貼，截至目前已有63萬戶申請，內政部長劉世芳24日於立法院答詢時坦言，由於其中200億元需經行政院公務預算補貼，但目前仍卡在立法院審查，導致租金補貼可能在10至11月就會用完。

立委指出，租屋補貼對有需求的民眾至關重要，若補貼經費只夠發放到11月，剩下的月份該如何處理，這將讓許多低收入或年輕租屋族陷入困境，政府應提前研擬對策。

劉世芳回應，今年租金補貼共計申請75萬8千多戶，已核定64萬2千多戶，另有2萬3千多戶遭駁回，由於預算審查尚未通過，補貼資金存在缺口，若立法院未能儘速處理，資金恐提前發放完畢，影響數十萬租屋族的權益。

王美惠進一步指出，目前租補申請仍開放，但經費卻可能不足，且自用住宅的面積規定仍維持40平方公尺（約12坪），導致部分申請者資格受限，且部分鄉村地區的故鄉古厝，因條件限制甚至無法申請，這些問題應重新檢討，確保補貼政策符合實際需求。

劉世芳回應，租金補貼的面積算法與地方政府核定標準相關，內政部將持續與地方政府合作，確保審查機制合理，並針對基本居住水準進行更詳細的評估，以完善政策執行。

由於租屋補貼主要針對年輕族群與經濟弱勢家庭，劉世芳也承認，補貼資金不足將對百姓、特別是年輕人影響甚大，呼籲立法院儘速審查相關預算，確保政策得以順利推行，避免補助中斷，影響民生。

劉世芳 租屋 租金補貼

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