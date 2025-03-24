緩和物價上漲壓力 大宗物資降稅延長？主計長這麼回應

行政院穩定物價小組明（25）日將討論大宗物資降稅是否延長，行政院主計長陳淑姿今天在立院面對立委質詢時，先是表示「應該不會」，但隨後改口，仍要視現況檢討，目前還在討論，尚未決定。

政府針對大宗物資租稅減免的範圍包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半等。行政院去年底舉行「穩定物價小組」會議決議，將視國際農工原料價格及國內物價，3月後將屆期退場。

立院財政委員會今天邀請行政院主計長、審計長業務報告及備詢。

外傳政府考量國內消費者物價指數雖有下降，但國際情勢仍不穩定，關鍵原物料減稅措施將朝再延一季方向討論，可望延至6月底。國民黨立委林德福表示，行政院將在25日舉行會議討論降稅退場，詢問主計長延長機率大不大？

陳淑姿表示，「要降稅應該不會」，她說，是否持續降稅仍要一直檢討，各種狀況不是很穩定，尚未明朗化，目前仍在討論，尚未決定。

林德福追問如果降稅退場，會不會再推升物價？陳淑姿表示，如果電價調漲，由於目前房租、外食費偏高，但其他都很穩定，包括國際原物料價格都在低價盤旋。