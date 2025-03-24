快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

緩和物價上漲壓力 大宗物資降稅延長？主計長這麼回應

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大宗物資降稅是否延長，主計總處主計長陳淑姿說尚未決定。圖/本報資料照片
大宗物資降稅是否延長，主計總處主計長陳淑姿說尚未決定。圖/本報資料照片

行政院穩定物價小組明（25）日將討論大宗物資降稅是否延長，行政院主計長陳淑姿今天在立院面對立委質詢時，先是表示「應該不會」，但隨後改口，仍要視現況檢討，目前還在討論，尚未決定。

政府針對大宗物資租稅減免的範圍包括免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半等。行政院去年底舉行「穩定物價小組」會議決議，將視國際農工原料價格及國內物價，3月後將屆期退場。

立院財政委員會今天邀請行政院主計長、審計長業務報告及備詢。

外傳政府考量國內消費者物價指數雖有下降，但國際情勢仍不穩定，關鍵原物料減稅措施將朝再延一季方向討論，可望延至6月底。國民黨立委林德福表示，行政院將在25日舉行會議討論降稅退場，詢問主計長延長機率大不大？

陳淑姿表示，「要降稅應該不會」，她說，是否持續降稅仍要一直檢討，各種狀況不是很穩定，尚未明朗化，目前仍在討論，尚未決定。

林德福追問如果降稅退場，會不會再推升物價？陳淑姿表示，如果電價調漲，由於目前房租、外食費偏高，但其他都很穩定，包括國際原物料價格都在低價盤旋。

消費者物價指數 貨物稅

延伸閱讀

被傅崐萁問「當祖母了嗎？」 主計長宣講活動再稱「我單身」

陸委會也來罷免傅崐萁？ 林右昌：讓邱垂正說明赴中後的爭議法案

柯建銘嗆「盧媽媽應回歸家庭」挨轟　范雲發聲了

王世堅喊殺人償命列死囚執行時間表 卓榮泰：台非廢死社會

相關新聞

租屋族要哭了！內政部曝卡「這難關」 補貼最快10月就發完

內政部今年編列300億元租金補貼，截至目前已有63萬戶申請，內政部長劉世芳24日於立法院答詢時坦言，由於其中200億元需...

全面租屋市場實價登錄行不行？ 內政部長給出四大困難點

對於全面推動租賃實價登錄，內政部長劉世芳24日赴立法院說明「租賃市場透明化之現況與展望」，目前考量國內租屋交易習慣與市場...

電價將飆漲8%？住宅電費也不放過？ 經長郭智輝這麼說

電價到底要漲多少？先前外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但無黨籍立委陳超明24日指出，立法院財委會提到，「這次電價預...

租賃市場實價登錄跨第一步 內政部長：研擬公部門帶頭先做

租賃市場全面實價登錄恐造成市場混亂，有立委提出，應針對公部門能掌握的社會住宅及包租代管帶頭做起，做到「公部門100%實登...

緩和物價上漲壓力 大宗物資降稅延長？主計長這麼回應

行政院穩定物價小組明（25）日將討論大宗物資降稅是否延長，行政院主計長陳淑姿今天在立院面對立委質詢時，先是表示「應該不會...

雙北租屋契約登記率落後 內政部吐關鍵：學生族群較多

立法院內政委員會24日針對租屋市場透明化議題進行討論，內政部長劉世芳表示，政府已透過租屋補貼與包租代管等政策提升市場透明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。