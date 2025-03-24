雙北租屋契約登記率落後 內政部吐關鍵：學生族群較多
立法院內政委員會24日針對租屋市場透明化議題進行討論，內政部長劉世芳表示，政府已透過租屋補貼與包租代管等政策提升市場透明度，但在執行上仍需考量民法契約的規範，部分問題較難直接處理。
根據國土署資料，租賃住宅有效契約數從2022年底的40.8萬戶成長至2024年底的72.7萬戶，全國涵蓋率達75.7%，顯示政策已產生一定成效。然而，在雙北市，新北市涵蓋率僅52.5%、台北市為60.2%，顯著低於全國平均。
立委點出，租屋市場透明化的關鍵在於租賃契約的登記，而租金補貼政策正是推動契約登記的重要手段，但為何雙北涵蓋率最低？
國土署署長吳欣修指出，租屋補貼政策已促使大量房東申報租賃契約，使市場資訊更加公開，雙北地區的補貼申請比例較低，可能與薪資上限相關，學生族群多、短租需求高，導致符合資格者較少，因此影響租賃契約的登記數量。
針對公益出租人制度，立委指出，政府提供所得稅、房屋稅與地價稅優惠，以鼓勵房東加入租賃市場，但部分房東擔心申報後整體稅負增加，影響參與意願。財政部副署長倪麗心表示，目前未有統計數據能夠顯示房東在享有減稅優惠後，是否因所得增加而繳納更多稅款，該部分將再進一步研究。
立委認為，租屋市場的發展需要平衡房東與房客的權益，政策應透過適當誘因鼓勵房東登記契約，同時維護房客權益。
在租屋市場的管理方面，內政部已訂定「房東不得禁止房客申請租補」的規範，違者可處3至30萬元罰鍰，並可按次處罰。內政部地政司副司長林家正坦言，目前尚無裁罰的件數與金額等統計資料，僅能提供約2,700件租屋糾紛的概略數據。
對此，內政部承諾，將要求地方政府加強統計與追蹤罰則執行狀況，確保政策落實，並進一步檢討現行租補政策，讓房東更願意配合登記租賃契約，推動市場透明化。
內政部長劉世芳強調，政府將持續評估租屋市場的需求，並在現行法規範內尋求更適合的管理方式，以提升租賃市場的公平性與穩定性。
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