快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨提案修法普發現金常態化 主計長：原則上不支持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
主計長陳淑姿。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
主計長陳淑姿。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

立法院財政委員會24日排審《預算法》修正草案，主要針對還稅於民議題進行討論，國民黨立委提案盼未來普發現金「常態化」有法源依據。主計長陳淑姿指出，「我們原則上是不支持」，若稅課收入實徵數超過預算數的額度，納入限定用途，恐無法保持因應重大災變或疫情的彈性，建議立院審慎研議。

國民黨立委林德福指出，先前財政部提到普發現金不宜常態化，那主計長個人意見對於普發現金還稅於民，常態化、法制化是否根本沒有討論空間。

陳淑姿表示，「我們原則上是不支持」。林德福追問，過去政府也有普發現金6,000元，這是否可以成為未來普發現金的門檻。

陳淑姿表示，過去普發現金是有他的背景因素以及目的性，而且當時是因為疫後消費整體衰退，當時為了加速振興才特別研擬特別條例編列特別預算，經立法院同意後才會再去回編預算，盼能穩定經濟成長，主要也是因為當時的經濟成長率才2.1％，就是盼能點火經濟成長才會決議發放現金。

林德福也提到，還是主計長認為，稅收超徵後除了換債就沒有任何討論空間？陳淑姿說，每年都會編列預算在重大建設上，且每年先後順序不一樣，因此不能把它定在法條內，少掉彈性。

國民黨立委王鴻薇、賴士葆提案修正預算法第81-1條，新增規定要求政府稅課收入實徵淨額達到預算編列數120％，或法定賦稅收入實徵數大於預算數3,000億元時，應優先辦理普發現金。

林德福提案則主張，若法定賦稅收入實徵數大於預算數，優先辦理減少舉債、擴大照顧經濟或社會弱勢者，以及挹注勞保基金、公務人員退撫基金、國民年金、全民健保基金。

擔任財政委員會召委的賴士葆會前受訪說，將照程序審查法案，由於仍有其他立委版本尚未提出，估最慢將在2周後完成法案初審程序、送出委員會。

國民黨 普發現金 林德福

延伸閱讀

被傅崐萁問「當祖母了嗎？」 主計長宣講活動再稱「我單身」

國安成提名大法官考量 賴士葆：抗中為主 失去客觀

藍委提預算法增訂「還稅於民」法源 拚下周一出委員會

賴士葆批賴清德：大罷免比台被美列「骯髒15國」重要

相關新聞

租屋族要哭了！內政部曝卡「這難關」 補貼最快10月就發完

內政部今年編列300億元租金補貼，截至目前已有63萬戶申請，內政部長劉世芳24日於立法院答詢時坦言，由於其中200億元需...

全面租屋市場實價登錄行不行？ 內政部長給出四大困難點

對於全面推動租賃實價登錄，內政部長劉世芳24日赴立法院說明「租賃市場透明化之現況與展望」，目前考量國內租屋交易習慣與市場...

電價將飆漲8%？住宅電費也不放過？ 經長郭智輝這麼說

電價到底要漲多少？先前外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但無黨籍立委陳超明24日指出，立法院財委會提到，「這次電價預...

租賃市場實價登錄跨第一步 內政部長：研擬公部門帶頭先做

租賃市場全面實價登錄恐造成市場混亂，有立委提出，應針對公部門能掌握的社會住宅及包租代管帶頭做起，做到「公部門100%實登...

緩和物價上漲壓力 大宗物資降稅延長？主計長這麼回應

行政院穩定物價小組明（25）日將討論大宗物資降稅是否延長，行政院主計長陳淑姿今天在立院面對立委質詢時，先是表示「應該不會...

雙北租屋契約登記率落後 內政部吐關鍵：學生族群較多

立法院內政委員會24日針對租屋市場透明化議題進行討論，內政部長劉世芳表示，政府已透過租屋補貼與包租代管等政策提升市場透明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。