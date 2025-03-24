漲電價 雲豹能源大受惠？ 郭智輝：這應該是不具影響力
經濟部預計在28日（周五）召開電價費率審議會，外界質疑台電此次大幅調漲電價，應該會有不少「綠油油」的股票因而受惠，網友特別點名雲豹能源（6869）。對此，經濟部長郭智輝24日表示，台電跟雲豹能源買電微乎其微，電價調漲恐影響雲豹能源股價，這應該是不具影響力。
立法院財政委員會今天審查《電業法》部分條文修正案，並邀郭智輝率能源署、台電備質詢。他在會前受訪被問及雲豹能源對台電財務的影響，郭智輝請大家去看看台電向雲豹能源買多少電，他相信那個數量是微乎其微的，外界如此點名，他覺得對台電而言不太公平。
針對外界質疑台電向雲豹能源等「綠油油」企業買太多電，以致拖累財務。郭智輝今澄清表示，台電向雲豹買電的量是微乎其微的，雲豹能源對台電財務情況不具影響力。
郭智輝也強調，關於外界對台電的意見，我們接受，也會審視我們在這上面沒有注意到的部分，但對於外界指責的部分，關於雲豹能源的這項指責，其實對台電和電價的影響非常少。
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