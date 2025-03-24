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電價全面調漲？ 郭智輝：目前沒有6%的討論
電價調漲恐難擋，外傳此次電價將全面調漲，幅度高達6%，但經濟部長郭智輝否認表示，目前沒有這個訊息，「我主持的會議沒有6%的討論。」
立院經濟委員會今審議「電業法部分條文修正草案」，但朝野立委仍關注電價上漲與否，以及調整幅度、能源政策是否有調整可能。
郭智輝表示，對於撥補被否決覺得很難過，爭取撥補是希望台電的舉債缺口可以下降，如果撥補2000億元通過，台電的利息支出就少了約50億元，也讓台電員工認為有被照顧。
但對於電價會漲多少，郭智輝只表示，目前大家討論的方向不知道從何而來。
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