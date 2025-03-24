AI持續點火 主計長：今年經濟成長率可達3.14％

立法院財政委員會24日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿列席業務報告，並備質詢。陳淑姿指出，對於今年經濟成長率，受惠於AI成長動能持續，再加上半導體業者持續擴充先進製程及高階封測產能，預測本年經濟成長 3.14％。

陳淑姿指出，依據2月26日發布的國民所得統計最新資料，去年第四季經濟成長率（yoy）為 2.9％，主因人工智慧（AI）應用及資通訊產品需求持續熱絡，輸出實質成長 8.90％；資本形成隨新興科技應用需求強勁，企業投資力道續強，實質成長 19.20％；另受惠於歲末節慶激勵消費，加上金融市場交易熱絡，證券、基金等交易手續費續增，以及境外旅遊熱潮持續挹注國人國外消費，民間消費成長 2.49％。併計前 3 季，113 年經濟成長率 4.59％，高於新加坡 4.4％、香港 2.5％及南韓 2.0％，亦高於全球平均 2.8％。

主計總處表示，展望本年，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）3 月預測，雖美國接連推出加徵關稅措施，但可能因啟動協商而暫緩或縮小範圍，目前評估實際政策力道對各國經濟衝擊尚屬有限，全球經濟平穩成長 2.6％，較去年 2.8％略緩，但不確定性升高。國際貨幣基金（IMF）預測本年世界貿易量成長率 3.2％，略低於去年的 3.4％，惟 AI 技術及相關應用加速擴展，算力需求仍殷，加上我國在地產業供應鏈完整且深具優勢，可望持續推升出口動能。

內需方面，半導體廠商因應 AI 商機，持續積極擴充先進製程及高階封測產能，以及航空業者因應跨境旅遊及貨運需求增購航空器，均支撐國內投資成長；另就業市場穩健，有利薪資持續成長，挹注家庭可支配所得，加上跨境旅遊熱潮持續，可望維繫消費成長動能。綜上，預測本年經濟成長 3.14％。