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三劇本？電價審議28日登場 郭智輝：爭取立院撥補台電
外傳電價審議會28日召開，經濟部已擬妥三劇本。對此，經濟部長郭智輝24日表示，關於電價上漲三劇本部分他不便回應，電價調漲由電價審議會決定。
經濟部長郭智輝今赴立法院經濟委員會行政院函請審議「電業法部分條文修正草案」，會前接受媒體訪問，針對電價調漲議題做了以上表示。
郭智輝表示，經濟部仍將積極爭取立法院同意撥補，這對台電財務有非常好的助益，可以讓錢借少一點，利息也少一點。
不過，國民黨立委楊瓊瓔指出，若此次再漲電價，已是四年來第五次電價調漲，肯定會影響物價。對此，郭智輝說，現在的電價價格環境不太一樣，過去撥補台電約3,000多億，但事實上台電凍漲金額是6,000億元，因此台電還是有一些負債。
郭智輝強調，經濟部希望能夠撥補台電並不是因為台電營運不夠精準，台電還是非常努力的在降低發電成本，過去發電成本較高是因為俄烏戰爭影響油價上升。
此外，媒體今也關心核三廠二號機將在5月17日停機，代表我國正式邁入非核家園，政府是否考慮重啟核電？對此，郭智輝說，關於核電這個命題，大家討論過很多次，但經濟部至今依舊堅持三原則，包括：全民有共識、核廢料可以處理，但現在大都希望可以用電，但卻都不希望核廢料處理在我家附近，第三個原則是核安沒有問題。郭智輝強調，經濟部對核電處理原則不變。
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